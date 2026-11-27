Η υπόθεση συνεχίστηκε σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο. Κατά τη σημερινή δικάσιμο εξετάστηκε η πορεία της υπόθεσης και το Δικαστήριο όρισε επόμενη δικάσιμο στις 23 Δεκεμβρίου του 2026. Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Μετά την ολοκλήρωση των μαρτύρων κατηγορίας, το Δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει το κατά πόσον, στη βάση του μαρτυρικού υλικού, που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, έχει αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου. Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες.

Πρόκειται για κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο Φαίδωνας Φαίδωνος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ