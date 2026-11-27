Σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές, το φορτηγό πλοίο Halima βυθίστηκε περίπου πέντε χιλιόμετρα βόρεια του κόλπου Καμπάνιας, στην επαρχία Αρτεμίσα, κοντά σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς της χώρας.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 16 μέλη πληρώματος από την Αίγυπτο και την Ινδονησία. Από αυτά, 13 διασώθηκαν, ωστόσο ένας από τους ναυτικούς υπέκυψε στη συνέχεια, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των τριών αγνοούμενων ναυτικών συνεχίζονται, ενώ έχει συσταθεί κυβερνητική επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτίων του ναυαγίου, η οποία συντονίζει τις προσπάθειες διάσωσης σε συνεργασία με την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας LSEG Workspace, το Halima είναι πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου, μεταφορικής ικανότητας 5.276 τόνων, σχετικά μικρό σε σύγκριση με τα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που κυριαρχούν στις διεθνείς εμπορικές διαδρομές, αλλά συνηθισμένου μεγέθους για περιφερειακές εμπορευματικές μεταφορές.

Τα δεδομένα του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης Πλοίων (AIS) που εξέτασε το Reuters εμφάνιζαν το Halima ως ακυβέρνητο, κατάσταση που υποδηλώνει ότι ένα πλοίο αδυνατεί να εκτελέσει κανονικά ελιγμούς.

Από τα ίδια δεδομένα προκύπτει ότι το πλοίο είχε φορτώσει εμπορευματοκιβώτια σε λιμάνι του Παναμά, ενώ το τελευταίο καταγεγραμμένο σήμα του είχε μεταδοθεί κοντά στο Μαριέλ, το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της Κούβας και βασικό κόμβο εισαγωγής αγαθών στη χώρα.

Το ναυάγιο σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Η χώρα της Καραϊβικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες εισαγωγές τροφίμων, καυσίμων και άλλων βασικών αγαθών, με τα λιμάνια και τις εμπορικές θαλάσσιες οδούς της να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της, η οποία δοκιμάζεται από χρόνιες ελλείψεις και επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα