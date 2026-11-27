Σύμφωνα με την αστυνομία, εγκληματική συμμορία φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το χάος για να πραγματοποιήσει σειρά κλοπών, ενώ 88 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα στο σημείο.

Η εγκληματική συμμορία «στοχεύσε άτομα μέσα στο πλήθος για να διαπράξει μια σειρά ληστειών εκείνο το βράδυ», ανέφερε η αστυνομία του Μάντσεστερ, σύμφωνα με το Sky News. Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Τομ Χάρντινγκ δήλωσε: «Εργαζόμαστε για να ταυτοποιήσουμε τους υπόπτους και την ουσία που πιστεύουμε ότι απελευθερώθηκε στο πλήθος στο πλαίσιο αυτών των περιστατικών. Όλες αυτές οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχουν παρόμοια περιστατικά σε δύο συναυλίες του Don Toliver στην Ευρώπη που σχετίζονται επίσης με τις έρευνές μας. Είμαστε σε επαφή με τις αστυνομικές αρχές που εμπλέκονται σε αυτές τις έρευνες».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν τα βίντεο από κινητά τηλέφωνα και κάμερες κλειστού κυκλώματος. Ευχαριστώντας τους μάρτυρες που είχαν ήδη μιλήσει στην αστυνομία, ο Χάρντινγκ δήλωσε: «Υπάρχουν πάνω από εκατό άτομα που παρευρέθηκαν στη συναυλία και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, ώστε ενδεχομένως να βοηθήσουν στην έρευνά μας».

Η αστυνομία κήρυξε το περιστατικό ως σοβαρό λίγο μετά τις 10 μ.μ. της Κυριακής, όταν έγιναν γνωστές αναφορές ότι θεατές της συναυλίας είχαν υποστεί επιπτώσεις από μια άγνωστη ουσία που απελευθερώθηκε. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους να βήχουν και να καλύπτουν το στόμα τους καθώς έφευγαν από τον χώρο της συναυλίας.



«Αυτό που συνέβη το βράδυ της Κυριακής και οι εικόνες που προβάλλονται στις τηλεοράσεις μας και στο διαδίκτυο θα ξυπνήσουν οδυνηρές αναμνήσεις από το 2017. Ευτυχώς, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα περιστατικό τόσο καταστροφικού χαρακτήρα ή κινήτρου· ωστόσο, κατανοούμε τον αντίκτυπο που πιθανόν να προκάλεσε αυτό το γεγονός», ανέφερε ο Χάρντινγκ.

Η αστυνομία αρχικά πίστευε ότι ενδέχεται να είχε χρησιμοποιηθεί δακρυγόνο, αλλά αργότερα έκανε λόγο για «άγνωστη ουσία».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα