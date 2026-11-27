Σύμφωνα με την Αστυνομία, η Κριστίνα Μπλέικ οδηγούσε παράλληλα με τον διάδρομο προσγείωσης με έναν άνδρα στο κάθισμα του συνοδηγού, όταν ξαφνικά βγήκε από το αυτοκίνητό της και πλησίασε το αεροσκάφος. Στην αρχή έκανε κάποιες χειρονομίες προς τον πιλότο και στη συνέχεια, έπεσε πάνω στον έλικα με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως την ζωή της.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η μητέρα δύο παιδιών δεν έπεσε σκόπιμα πάνω στην έλικα, με την οικογένειά της να υποστηρίζει ότι το ταραγμένο της παρελθόν ενδέχεται να έπαιξε κάποιο ρόλο στο τραγικό περιστατικό.

Η έρευνα για τον θάνατο της Μπλέικ βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές γιατί βρισκόταν στο αεροδρόμιο ή ποιος ήταν ο λόγος που μπήκε στον διάδρομο τροχοδρόμησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας της Αλάσκα, η σορός της Μπλέικ αναμένεται να υποβληθεί σε αυτοψία, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξιλογικών εξετάσεών της

«Οι Αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου της, αλλά και να διαπιστώσουν αν «παραβιάστηκαν ποινικοί νόμοι της πολιτείας που συνέβαλαν στον θάνατό της», ανέφερε ο αναπληρωτής επίτροπος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας, Όστιν ΜακΝτάνιελ, στο KTUU. «Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας ενδέχεται να εξετάζουν τα γεγονότα από την άποψη του αν ευθύνεται το αεροδρόμιο, οι ενέργειες του πιλότου ή κάτι που έχει να κάνει με το αεροσκάφος», δήλωσε.

Έπασχε από σχιζοφρένεια και έκανε χρήση ουσιών για να την αντιμετωπίσει

Μιλώντας στην New York Post η ετεροθαλής αδελφή της Μπλέικ, Σέρι Στιούαρτ, αποκάλυψε πως η 38χρονη έπασχε από σχιζοφρένεια για μεγάλο μέρος της ζωής της και ότι «ήταν γνωστό ότι έκανε χρήση ουσιών για να την αντιμετωπίσει».

Σύμφωνα με την ετεροθαλή αδελφή της η Μπλέικ είχε προβεί αρκετές φορές σε παράνομες συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα στο Όρεγκον, όπου «μπλέχτηκε σε μπελάδες επειδή προσπάθησε να ρυθμίσει την κυκλοφορία». Η Στιούαρτ χρειάστηκε να πληρώσει εγγύηση για να βγάλει τη Μπλέικ από τη φυλακή, επειδή ρύθμιζε απερίσκεπτα την κυκλοφορία. Μετά την είδηση του θανάτου της, η Στιούαρτ δήλωσε πως δεν αποκλείεται η Μπλέικ να φανταζόταν ότι έδινε οδηγίες στο αεροπλάνο.

Η Στιούαρτ, βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ανέφερε ότι είχε δείξει στη Μπλέικ πώς να κατευθύνει την εναέρια κυκλοφορία, καθώς είχε μάθει κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Ναυτικό. «Με είχε ρωτήσει τι έκανα πριν στο στρατό, οπότε γνωρίζει μερικές από τις κινήσεις από αυτά που της είχα δείξει», είπε. Ωστόσο, η Στιούαρτ δεν είχε μιλήσει με την ετεροθαλή αδελφή της για πάνω από ένα χρόνο λόγω της ψυχικής της ασθένειας, και θεωρούσε ότι ο θάνατος της Μπλέικ στον διάδρομο προσγείωσης ήταν «ένα τραγικό ατύχημα που οφειλόταν στην ψυχική υγεία της αδελφής μου». «Η αδελφή μου ήταν πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά απλά δεν μπορούσε να το χειριστεί», τόνισε.



Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεία της Μπλέικ, Λόρα, η υπόλοιπη οικογένεια θεωρεί ότι ο θάνατός της στον διάδρομο του αεροδρομίου συνδέεται με τα προβλήματα ψυχικής υγείας της Μπλέικ. «Το αν έπαιρνε ή όχι τα φάρμακά της έκανε διαφορά στη συμπεριφορά της», παραδέχτηκε. «Εμείς, ως οικογένεια, υποψιαζόμαστε ότι δεν έπαιρνε τα φάρμακά της, και με το ποτό και τη μέθη, είχε χάσει εντελώς τα λογικά της για να περπατήσει προς μια έλικα, σαν να ήταν αήττητη».



Η Λόρα περιέγραψε ένα περιστατικό που σημειώθηκε το 2018, όταν η Μπλέικ «έπαιρνε τα φάρμακά της» και «τα πήγαινε καλά», μεταξύ άλλων ανατρέφοντας μόνη της τις δύο κόρες της. Όμως, έμπλεξε με τοξικές σχέσεις και βυθίστηκε στην κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ. «Είχε βάλει τη ζωή της σε τάξη, είχε δικό της σπίτι και καλή δουλειά, και μετά τα πράγματα πήραν κατηφόρα», είπε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα