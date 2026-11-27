Όπως αναφέρει το MEGA, ο 50χρονος δεχόταν συνεχείς πιέσεις από το θύμα, ενώ υποστήριξε ότι την ημέρα της δολοφονίας ο 24χρονος τον είχε ενημερώσει τηλεφωνικά ότι θα πηγαινε στο σημείο. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι υπήρχε άλλης φύσης σχέση μαζί του, παρά την περί του αντιθέτου αρχική του κατάθεση.

Περιγράφοντας πώς έγινε το έγκλημα, ο κτηνοτρόφος είπε ότι στις εννιά το βράδυ του Σαββάτου το θύμα εμφανίστηκε στο μαντρί του καθ' ομολογίαν δράστη, αν και του είχε ζητήσει να βρεθούν μέρα. Όπως είπε, δολοφόνησε τον 24χρονο γιατί φοβήθηκε για τη σωματική του ακεραιότητα, ενώ στη συνέχεια πήρε το πτώμα του και το έθαψε σε χωράφι.



«Ήμουν μόνος κι απροστάτευτος κι έκανα αυτή την ανοησία από τον φόβο μου. Τον σκότωσα προκειμένου να προστατευτώ. Μετά τον πήρα και τον μετέφερα στο χωράφι, όπου και τον έθαψα. Φοβόμουν να πάω στην αστυνομία, γιατί φοβόμουν ότι θα με σκοτώσουν οι άνθρωποι από το περιβάλλον του 24χρονου», είπε χαρακτηριστικά.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 50χρονος κτηνοτρόφος



«Δέχτηκα πολλές απειλές από τον 24χρονο. Αυτό το παιδί μου ζητούσε διαρκώς χρήματα. Κάποια στιγμή του είπα πως δεν μπορούσα να του δίνω άλλα χρήματα. Δεν κρύβεται πίσω από όσα έγιναν κάτι πονηρό. Ο 24χρονος μου είπε τηλεφωνικά ότι θα ερχόταν στο χωριό να με συναντήσει γιατί ήθελε να του δώσω χρήματα. Εγώ του είπα, αν θέλει να έρθει, να έρθει μέρα. Δεν υπήρξε επαγγελματική οφειλή. Το Σάββατο γύρω στις 21:00 ο 24χρονος εμφανίστηκε στο μαντρί μου. Μου ζητούσε χρήματα. Ήμουν μόνος κι απροστάτευτος κι έκανα αυτή την ανοησία από τον φόβο μου. Τον σκότωσα προκειμένου να προστατευτώ. Μετά τον πήρα και τον μετέφερα στο χωράφι, όπου και τον έθαψα. Φοβόμουν να πάω στην αστυνομία, γιατί φοβόμουν ότι θα με σκοτώσουν οι άνθρωποι από το περιβάλλον του 24χρονου».

Υπέπεσε σε αντιφάσεις ο κτηνοτρόφος

Όπως έγραψε το protothema, από την αρχή των ερευνών για την εξαφάνιση του νεαρού, οι αστυνομικοί είχαν επικεντρώσει την προσοχή τους στον 50χρονο, ο οποίος ήταν εργοδότης και κουμπάρος του 24χρονου, καθώς από τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει προέκυπτε ότι ο νεαρός είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε φορά που οι αστυνομικοί έπαιρναν κατάθεση από τον 50χρονο, εκείνος έπεφτε σε αντιφάσεις, μέχρι που τελικά ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε το χωράφι όπου είχε θάψει τη σορό του 24χρονου. Ο 50χρονος απέδωσε τις πράξεις του σε προσωπικές διαφορές με τον νεαρό, καθώς, όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς, πίστευε ότι ο 24χρονος απαιτούσε διαρκώς χρήματα, του αποσπούσε χρηματικά ποσά και τον έκλεβε.



Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με το θύμα. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει έρευνα στην κατοικία του 50χρονου κτηνοτρόφου, όπου εντόπισαν κυνηγετικά όπλα, όχι όμως και εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος είχε πετάξει το όπλο του εγκλήματος σε χωράφι, με αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί κατά την αρχική έρευνα στο σπίτι του. Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία διαπράχθηκε το περασμένο Σάββατο στο μαντρί του 50χρονου, στο Περιθώρι Δράμας.



Το κινητό τηλέφωνο του 24χρονου απενεργοποιήθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας και έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί του. Επί πέντε ημέρες οι αστυνομικές Αρχές αναζητούσαν τα ίχνη του νεαρού, με την υπόθεση της εξαφάνισής του να εξιχνιάζεται τελικά μετά την ομολογία του 50χρονου.



Για την υπόθεση είχε συλληφθεί και ο 23χρονος ανιψιός του κτηνοτρόφου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απλή υπόθαλψη εγκληματία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα