Ο Ζινίτσεφ έχασε τη ζωή του στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 στη Σιβηρία, υπό συνθήκες που, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή των ρωσικών Αρχών, συνδέονταν με την προσπάθειά του να σώσει έναν σκηνοθέτη που είχε πέσει από βράχο.

Ωστόσο, στην καταχώριση του θανάτου του στη βάση δεδομένων της Rosstat χρησιμοποιήθηκαν κωδικοί που παραπέμπουν σε απροσδιόριστες συνθήκες θανάτου και όχι σε επιβεβαιωμένο δυστύχημα.

Αντιθέτως, ο θάνατος του 63χρονου σκηνοθέτη Αλεξάντρ Μέλνικ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο ίδιο περιστατικό, έχει καταχωριστεί ως εργατικό δυστύχημα, με συγκεκριμένη αιτία θανάτου τον πνιγμό έπειτα από πτώση στο νερό.

Τι αποκαλύπτουν οι κωδικοί στα ρωσικά αρχεία

Για την ταξινόμηση των θανάτων, η ρωσική στατιστική υπηρεσία χρησιμοποιεί ειδικό πεδίο με την ονομασία «death_type», στο οποίο καταχωρίζονται αριθμητικοί κωδικοί από το 1 έως το 8.

Τα δυστυχήματα ταξινομούνται με τους κωδικούς 2 και 3, ανάλογα με το αν συνδέονται ή όχι με την επαγγελματική δραστηριότητα του θύματος.



Ο κωδικός 8, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του Ζινίτσεφ, αφορά περιστατικά στα οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα εάν ο θάνατος οφείλεται σε ανθρωποκτονία, δυστύχημα ή αυτοκτονία.



Επιπλέον, στο πεδίο της κύριας αιτίας θανάτου, το οποίο ακολουθεί τη Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων ICD-10, χρησιμοποιήθηκε ο κωδικός Y34.9, που αφορά μη προσδιορισμένες κακώσεις απροσδιόριστης πρόθεσης, σε μη προσδιορισμένο τόπο.

Πρόκειται για μια ευρεία κατηγορία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις υποψίας αυτοκτονίας, χωρίς όμως να τεκμηριώνει από μόνη της ένα τέτοιο ενδεχόμενο.



Η Mediazona διόρθωσε, μάλιστα, την αρχική εκδοχή του δημοσιεύματός της, στην οποία υποστήριζε εσφαλμένα ότι η Rosstat είχε ταξινομήσει τον θάνατο του πρώην υπουργού ως αυτοκτονία.



Όπως διευκρίνισε, ο σχετικός αριθμητικός κωδικός βρισκόταν σε παρακείμενο πεδίο της βάσης δεδομένων και αφορούσε τον τόπο θανάτου, συγκεκριμένα το ασθενοφόρο.



Η επίσημη εκδοχή για την τραγωδία στη Σιβηρία

Ο Γεβγκένι Ζινίτσεφ σκοτώθηκε το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου 2021 στην περιφέρεια Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας. Μαζί του έχασε τη ζωή του ο 63χρονος σκηνοθέτης Αλεξάντρ Μέλνικ, δημιουργός της ταινίας «Territory».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει την ημέρα του θανάτου του το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, ο Ζινίτσεφ συμμετείχε σε διυπηρεσιακή άσκηση για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην Αρκτική.



Κατά την επίσημη εκδοχή, ο Μέλνικ έπεσε από βράχο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων εκπαιδευτικής ταινίας, με τον υπουργό να επιχειρεί να τον συγκρατήσει και τελικά να πέφτει μαζί του.



Η αρχισυντάκτρια του ρωσικού δικτύου RT, Μαργαρίτα Σιμονιάν, χωρίς να κατονομάζει τις πηγές της, είχε υποστηρίξει ότι ο υπουργός πήδηξε στο νερό για να σώσει τον σκηνοθέτη, αλλά προσέκρουσε σε βράχο.



Ωστόσο, ήδη από τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Ζινίτσεφ, ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πληροφορίες που διαφοροποιούνταν από την επίσημη εκδοχή.



Οι αντικρουόμενες πληροφορίες για την πτώση στον καταρράκτη

Πηγές των ρωσικών μέσων RBC και Kommersant ανέφεραν ότι ο Ζινίτσεφ και ο Μέλνικ δεν σκοτώθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης, αλλά στον καταρράκτη Κιτάμπο-Ορόν, στο φυσικό καταφύγιο Πουτοράνα, περίπου 120 χιλιόμετρα από την πόλη Νορίλσκ.



Ο Ρώσος υπουργός είχε φτάσει στην περιοχή με ελικόπτερο περίπου στις 7 το πρωί, τοπική ώρα.



Το ρωσικό μέσο Readovka είχε παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη στον καταρράκτη είχε τουριστικό χαρακτήρα και ότι στην πραγματικότητα ο σκηνοθέτης ήταν εκείνος που επιχείρησε να σώσει τον υπουργό και όχι το αντίστροφο.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε απορρίψει όλες τις εκδοχές που διαφοροποιούνταν από την επίσημη ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντάς τες «βέβηλες εικασίες».



Ο Πούτιν τον ανακήρυξε Ήρωα της Ρωσίας

Μία ημέρα μετά τον θάνατο του Ζινίτσεφ, στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ο Βλαντίμιρ Πούτιν του απένειμε μεταθανάτια τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσίας «για τον ηρωισμό, το θάρρος και τη γενναιότητα που επέδειξε κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού του καθήκοντος».



Την ίδια ημέρα, η Kommersant ανέφερε ότι η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας είχε ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του υπουργού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων για αμέλεια εις βάρος μελών της προσωπικής του ασφάλειας και συνεργατών του.



Πηγή προσκείμενη στην έρευνα είχε προειδοποιήσει τότε την εφημερίδα ότι δεν θα έπρεπε να αναμένονται δημόσιες ανακοινώσεις σχετικά με τα αποτελέσματά της.



Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποχαιρέτησε τον πρώην συνεργάτη του στη Μόσχα. Ο Ζινίτσεφ ενταφιάστηκε στη συνέχεια στο Βόρειο Κοιμητήριο της Αγίας Πετρούπολης, χωρίς να επιτραπεί η παρουσία δημοσιογράφων στην κηδεία.

Από την προσωπική φρουρά του Πούτιν στην ηγεσία της FSB και στο υπουργείο



Ο Γεβγκένι Ζινίτσεφ είχε μακρά διαδρομή στους μηχανισμούς ασφαλείας της Ρωσίας και υπήρξε επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν.



Από το 1987 υπηρετούσε στις υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας, ενώ από το 2006 έως το 2015 εργάστηκε στην προσωπική φρουρά του Ρώσου προέδρου, προτού μετακινηθεί στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).



Το 2016 ανέλαβε για περίπου τρεις μήνες τη διοίκηση της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ και στη συνέχεια επέστρεψε στην FSB, καταλαμβάνοντας τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή της υπηρεσίας.



Τον Μάιο του 2018 ανέλαβε την ηγεσία του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας, θέση την οποία διατήρησε μέχρι τον θάνατό του.



Στις 27 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα τα αποκαλυπτήρια μνημείου προς τιμήν του.



Πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, τα στοιχεία της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας επαναφέρουν στο προσκήνιο τις διαφορετικές εκδοχές για την τραγωδία στη Σιβηρία. Παρότι οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν αποτελούν απόδειξη εγκληματικής ενέργειας ή αυτοκτονίας, αναδεικνύουν τη διαφορά ανάμεσα στην επίσημη αφήγηση περί ηρωικού θανάτου κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και στη στατιστική καταγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες ο πρώην υπουργός έχασε τη ζωή του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα