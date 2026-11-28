Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι βρετανικές Αρχές, μέλη του δικτύου φέρονται να παραλάμβαναν ανήλικα κορίτσια με ταξί και να τα μετέφεραν σε χώρους όπου διοργανώνονταν υποτιθέμενα πάρτι. Εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τους χορηγούσαν αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες προτού τα κακοποιήσουν σεξουαλικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες, με σχολικές διευθύνσεις να καλούν τους γονείς να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι και άλλα ανήλικα παιδιά ενδέχεται να έχουν προσεγγιστεί από μέλη του δικτύου.

Η αστυνομία του Χάμσαϊρ επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι έχουν πραγματοποιηθεί 33 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 80 κινητά τηλέφωνα, στο πλαίσιο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες.



Μέχρι πρότινος, οι λεπτομέρειες της αστυνομικής επιχείρησης παρέμεναν μυστικές, προκειμένου οι Αρχές να εντοπίσουν τους υπόπτους και να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία.



Κατηγορίες σε δύο άνδρες για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων

Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο της έρευνας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε δύο άνδρες για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών.

Ο 22χρονος Σαγίντ Χασίμι, από το Σαουθάμπτον, έχει δηλώσει ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος 17χρονης στην περιοχή Νιούταουν της πόλης τον περασμένο Μάρτιο.



Ο 22χρονος παραμένει υπό κράτηση και η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Ιανουάριο.



Ένας δεύτερος άνδρας, ηλικίας 35 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τον βιασμό μιας 15χρονης, καθώς και για απόπειρα βιασμού, σεξουαλική επίθεση και δημιουργία παράνομου φωτογραφικού υλικού ανηλίκου.



Τα αδικήματα που του αποδίδονται φέρονται να διαπράχθηκαν στις περιοχές του Πόρτσμουθ και του Σαουθάμπτον κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Ο 35χρονος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου τον Δεκέμβριο.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χάμσαϊρ δήλωσε: «Διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα σχετικά με καταγγελίες για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο Σαουθάμπτον. Διερευνούμε τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με άνδρες οι οποίοι βρίσκονταν σε επαφή με έφηβα κορίτσια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, αστυνομικοί και εξειδικευμένες ομάδες συγκεντρώνουν πρόσθετες πληροφορίες, εξετάζουν δεδομένα από κινητά τηλέφωνα και ταυτοποιούν υπόπτους».



Η επιστολή σχολείου προς τους γονείς

Την ανησυχία για την έκταση της υπόθεσης εντείνει επιστολή που εστάλη στους γονείς μαθητών του Regents Park Community College στο Σαουθάμπτον, με την οποία η διεύθυνση του σχολείου προειδοποιεί για περιστατικά οργανωμένης εκμετάλλευσης ανηλίκων στην πόλη.



Η υποδιευθύντρια του σχολείου, Μαρί Γουέμπστερ, ενημέρωσε τους γονείς για τις καταγγελίες που αφορούν τη μεταφορά και τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.



Παράλληλα, επισήμανε τον κίνδυνο χειραγώγησης των παιδιών μέσω της καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης και της προσποιητής συναισθηματικής οικειότητας.



Η διεύθυνση του σχολείου προέτρεψε τους γονείς να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τα παιδιά τους και να συμφωνήσουν μαζί τους τρόπους άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση κινδύνου.



«Μπορεί να είναι χρήσιμο τα παιδιά να διατηρούν ενεργοποιημένη την κοινοποίηση της τοποθεσίας τους στα κινητά τηλέφωνα και να έχουν επίσης μια λέξη ή φράση ασφαλείας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να ειδοποιούν τους γονείς τους για κινδύνους, εάν δεν μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά», αναφέρεται στην επιστολή.



Σε εξέλιξη οι έρευνες για την προστασία των ανηλίκων

Από την πλευρά του, ο δήμος του Σαουθάμπτον υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την αστυνομία του Χάμσαϊρ, τόσο για τη διερεύνηση των καταγγελιών όσο και για την προστασία των παιδιών.



«Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα στην πόλη μας. Συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία του Χάμσαϊρ για τη διερεύνηση των ανησυχιών και την προστασία των παιδιών και των νέων που μεγαλώνουν στην πόλη», δήλωσε εκπρόσωπος του δήμου.



Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πειστήρια που έχουν κατασχεθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας και να ταυτοποιηθούν τυχόν επιπλέον θύματα και ύποπτοι.



Ο συνολικός αριθμός των ανήλικων θυμάτων δεν έχει μέχρι στιγμής δημοσιοποιηθεί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα