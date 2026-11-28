Έντονα φαινόμενα αναμένονται και τις επόμενες μέρες σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση.

Αναλυτικά ο καιρός

Χαμηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή το βράδυ.

Σήμερα, θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ενώ αργά το απόγευμα, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος από μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αργότερα αναμένονται κατά τόπους μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Την Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.