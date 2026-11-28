Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ από τις βραδινές ώρες ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται στην Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία.

Αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, με έμφαση στη Φθιώτιδα, και την Εύβοια. Σταδιακά θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στα ανατολικά, φθάνοντας τα 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 10 μποφόρ.

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) βρίσκονται σήμερα οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, ενώ αύριο στο ίδιο καθεστώς θα τεθούν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ παραμένει ενεργό το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά την εκδήλωση έντονων φαινομένων, να μην διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, και να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Υποχρεωτική παύση εργασιών και delivery

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στη Δυτική Ελλάδα, στα Ιόνια Νησιά και στην Ήπειρο επιβάλλεται σήμερα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, υποχρεωτική διακοπή των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών εργασιών και της διανομής προϊόντων με δίκυκλα (delivery).

Παράλληλα, συστήνεται η εφαρμογή τηλεργασίας όπου αυτή είναι εφικτή. Για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την υποχρεωτική παύση εργασιών προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.