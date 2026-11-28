Τους λόγους για τους οποίους, παρά την επιτυχημένη πορεία της στο Χόλιγουντ, δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εξήγησε η Μόνικα Μπελούτσι.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις