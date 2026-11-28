Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η συνάντηση αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη.

Η τριμερής συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ είχε ανακοινωθεί μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν στις 9 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι η θητεία του κ. Γκουτέρες λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Στο μεταξύ, πηγές αναφέρουν στο ΚΥΠΕ ότι συνεχίζεται η εργασία για την υλοποίηση όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ηγετών.

Μεταξύ άλλων, έχει συμφωνηθεί η διάνοιξη δύο σημείων διέλευσης στη Λουρουτζίνα-Λύμπια και στον Κάμπο - Καραβοστάσι, τα οποία θα ανοίξουν ταυτόχρονα. Συμφώνησαν, επίσης, στη δημιουργία μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να προχωρήσουν στον διαμοιρασμό αρχειακού υλικού, μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, στην προώθηση περιβαλλοντικών έργων που θα υλοποιηθούν από την Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον, στην επανέναρξη του προγράμματος «Imagine» και στην αποκατάσταση συγκεκριμένων θρησκευτικών μνημείων.