Σε δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο κ. Νεοφύτου εξέφρασε την περηφάνια του για την εσωκομματική διαδικασία, χαρακτηρίζοντάς την πρωτόγνωρη. «Σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι της δημοκρατίας, για ακόμη μία φορά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, η ιστορική παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη, γράφει ιστορία», δήλωσε.

Κάλεσε τα ενεργά μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν μαζικά, σημειώνοντας ότι ήδη παρατηρείται αυξημένη προσέλευση. «Σήμερα οι απλοί σκαπανείς του Δημοκρατικού Συναγερμού επιλέγουν τον υποψήφιο της παράταξής μας που θα μας οδηγήσει στις προεδρικές εκλογές του 2028», ανέφερε. «Σήμερα δεν ψηφίζουν απλώς τον υποψήφιο της παράταξής μας. Πιστεύω πως επιλέγουν και τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της παράταξης, είπε ότι στόχος είναι να εργαστεί «για το καλό όλης της κοινωνίας», με έμφαση στην ισχυρή οικονομία, στην αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών, στη μείωση του κόστους ζωής και στην προσιτή κατοικία.

Για το Κυπριακό, ανέφερε ότι θα εργαστούν «για μια επανενωμένη και ελεύθερη πατρίδα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένους εγγυητές». Καταλήγοντας, είπε: «Σήμερα κάνουμε μια καλή αρχή. Το 2028 θα βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής, με μια νέα σελίδα για τον τόπο μας».

Στην εσωκομματική αναμέτρηση, από την οποία θα αναδειχθεί ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ για τις εκλογές του 2028, διεκδικούν το χρίσμα ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.