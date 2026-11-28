Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου ψήφισε στις 10 το πρωί, στον Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα με το αριστερό χέρι, καθώς είναι αριστερόχειρας, απάντησε χαριτολογώντας ότι «είναι το μόνο αριστερό πάνω μου». Πρόσθεσε ότι έκανε και η ίδια την επιλογή της, όπως όλα τα μέλη.

Σε ερώτηση κατά πόσο θα αρχίσει από τη Δευτέρα επαφές με άλλα κόμματα, με στόχο ενδεχόμενες συνεργασίες με τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ, η Πρόεδρος του κόμματος ανέφερε ότι «όλα στην ώρα τους», υπογραμμίζοντας ότι προέχει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αναδειχθεί ο υποψήφιος του κόμματος.

Επανέλαβε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σημειώνοντας ότι η επιλογή δεν γίνεται από ένα μικρό σώμα, την ηγεσία ή το Ανώτατο Συμβούλιο του κόμματος, αλλά από τα ίδια τα μέλη.

Όπως ανέφερε, είναι πολύ περήφανη για τη συγκεκριμένη διαδικασία, στην οποία, όπως είπε, πρωτοστάτησε ώστε να συμπεριληφθεί στο καταστατικό συνέδριο, προσθέτοντας ότι σήμερα αποδεικνύεται στην πράξη πως ο κόσμος του ΔΗΣΥ έχει τον πρώτο λόγο.