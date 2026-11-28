Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τις ανάγκες φροντίδας, την ώρα που εντείνεται διεθνώς ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Χαραλαμπίδης συνεχάρη τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών για τη διοργάνωση του συνεδρίου και τη φετινή θεματική του, «Ενίσχυση του Εγχώριου Ανθρώπινου Δυναμικού για ένα Βιώσιμο Σύστημα Υγείας». Όπως ανέφερε, η προσέλκυση περισσότερων νέων στα δύο επαγγέλματα, αλλά και η δημιουργία λόγων για να παραμείνουν σε αυτά, αποτελεί προτεραιότητα για τη στελέχωση του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο, είπε, συνεχίζει την ενημέρωση σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε οι νέοι να γνωρίζουν τις απαιτήσεις της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, το εύρος του επιστημονικού τους αντικειμένου και τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρουν. Σημείωσε περαιτέρω ότι το κόστος των σπουδών μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές των νέων και αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Ετήσιας Χορηγίας για προπτυχιακούς φοιτητές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, το οποίο έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Η οικονομική στήριξη της Πολιτείας, είπε, μπορεί να διευκολύνει περισσότερους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Ο κ. Χαραλαμπίδης έδωσε έμφαση και στην ποιότητα της κλινικής εκπαίδευσης. Ανέφερε ότι, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, επιδιώκεται η αναβάθμισή της, ώστε οι φοιτητές να έχουν επαρκή χρόνο και καθοδήγηση και να συνδέουν τη θεωρητική γνώση με τις ευθύνες που θα αναλάβουν στην πράξη. Πρόσθεσε ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η εξειδίκευση μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να εμβαθύνουν στο αντικείμενό τους και να αξιοποιούν την εμπειρία τους.

Για την παραμονή των νοσηλευτών και των μαιών στον κλάδο, ο Υπουργός επισήμανε τη σημασία των συνθηκών εργασίας, της στήριξης ανάλογης με τις ευθύνες τους, της συνεργασίας και της έμπρακτης αναγνώρισης της προσφοράς τους. Κάλεσε τον Σύνδεσμο να καταθέσει τις εισηγήσεις του συνεδρίου, σημειώνοντας ότι η εμπειρία των μελών του μπορεί να συμβάλει στις αποφάσεις για την εκπαίδευση και τις συνθήκες άσκησης των επαγγελμάτων. Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε τους επαγγελματίες για τη φροντίδα που προσφέρουν και εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί τους.