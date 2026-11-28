Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η ανήλικη μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με ιδιωτικό μέσο στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 9χρονη κατανάλωσε αλκοόλ, καθώς και το πώς βρέθηκε στην κατοχή της, αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: protothema.gr