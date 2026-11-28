Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σήμερα Κυριακή 28 Νοεμβρίου, 2026 και ώρα 11:40, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή «Κάτω Βρύσες» της εγκαταλελειμμένης τουρκοκυπριακής κοινότητας Κιος, της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 12:10, αφού έκαψε έκταση δύο δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.