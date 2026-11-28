Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Cell Metabolism, ανατρέπει εν μέρει την αντίληψη ότι όλες οι αλλαγές που συμβαίνουν στο μικροβίωμα με την ηλικία αποτελούν ενδείξεις φθοράς.

«Πολλές μελέτες για τη γήρανση επικεντρώνονται σε όσα αρχίζουν να δυσλειτουργούν καθώς μεγαλώνουμε. Ωστόσο, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ορισμένες αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου μπορεί στην πραγματικότητα να αντιπροσωπεύουν μια προσπάθεια του οργανισμού να διατηρήσει τη μεταβολική του υγεία», εξηγεί ο καθηγητής Ιατρικής Amir Zarrinpar, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας. Όπως προσθέτει, εάν οι επιστήμονες καταφέρουν να εντοπίσουν και να ενισχύσουν με ασφάλεια αυτές τις ευεργετικές λειτουργίες, θα μπορούσαν μελλοντικά να αναπτύξουν νέες παρεμβάσεις για την υγιή γήρανση.

Τι διαφορετικό εντοπίστηκε στο έντερο των αιωνόβιων

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στα χολικά οξέα, ουσίες που παράγονται από το ήπαρ και βοηθούν στην πέψη των λιπών, αλλά επηρεάζουν επίσης τον μεταβολισμό και τη φλεγμονή. Συγκεκριμένα, εξέτασαν τη δράση ενζύμων που παράγονται από τα βακτήρια του εντέρου και ονομάζονται υδρολάσες χολικών αλάτων (BSH).

Αρχικά, μελέτησαν νεαρά και ηλικιωμένα ποντίκια, διαπιστώνοντας ότι η γήρανση συνδεόταν με αυξημένη δραστηριότητα συγκεκριμένων μικροβιακών ενζύμων, των υδρολασών χολικών αλάτων (BSH), που τροποποιούν τα χολικά οξέα.

Στη συνέχεια, θέλησαν να διαπιστώσουν εάν παρατηρείται αντίστοιχο φαινόμενο και στους ανθρώπους. Αναλύοντας δεδομένα από 48 νεαρούς ενήλικες, 107 ηλικιωμένους και 125 αιωνόβιους, διαπίστωσαν ότι οι τελευταίοι παρουσίαζαν υψηλότερες αναλογίες συγκεκριμένων τροποποιημένων χολικών οξέων. Αντίστοιχα, στο μικροβίωμά τους εντοπίστηκε μεγαλύτερη παρουσία ενός γονιδίου που σχετίζεται με τη δραστηριότητα των ενζύμων BSH, συγκριτικά με τους ηλικιωμένους.

Τα ευρήματα ενίσχυσαν την υπόθεση ότι ορισμένες μεταβολές του μικροβιώματος ενδέχεται να σχετίζονται με την υγιή γήρανση.

Το πείραμα που βελτίωσε τον μεταβολισμό

Στο επόμενο στάδιο, οι επιστήμονες επέστρεψαν στα πειραματόζωα, προκειμένου να εξετάσουν εάν η ενίσχυση της συγκεκριμένης μικροβιακής λειτουργίας θα μπορούσε να προσφέρει οφέλη. Έτσι, τροποποίησαν γενετικά βακτήρια του εντέρου ώστε να παράγουν συνεχώς το ένζυμο BSH και τα χορήγησαν σε ηλικιωμένα ποντίκια.

Περίπου 20 εβδομάδες αργότερα, τα ζώα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην ευαισθησία στην ινσουλίνη και μικρότερη βελτίωση στην ανοχή στη γλυκόζη. Στις 32 εβδομάδες παρατηρήθηκαν επίσης ενδείξεις μειωμένου σωματικού λίπους, μεγαλύτερης άλιπης μάζας και καλύτερης λειτουργίας των μιτοχονδρίων, τα οποία συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας των κυττάρων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη μακροζωία;

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν έχει αποδειχθεί πως οι συγκεκριμένες αλλαγές παρατείνουν τη ζωή των ανθρώπων. Ούτε είναι ακόμη γνωστό εάν αποτελούν αιτία ή απλώς χαρακτηριστικό της υγιούς γήρανσης.

Η έρευνα, ωστόσο, ανοίγει τον δρόμο για παρεμβάσεις που θα ενισχύουν επιλεκτικά τις ωφέλιμες λειτουργίες του μικροβιώματος. «Ο στόχος δεν είναι απλώς να ζούμε περισσότερα χρόνια, αλλά να κατανοήσουμε τη βιολογία που επιτρέπει σε ορισμένους ανθρώπους να διατηρούν την ανθεκτικότητά τους καθώς μεγαλώνουν», επισημαίνει ο καθηγητής Zarrinpar. «Το μικροβίωμα προσφέρει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δυνατότητα, επειδή, σε αντίθεση με πολλές άλλες πτυχές της γήρανσης, ενδέχεται να μπορούμε να το τροποποιήσουμε», καταλήγει.

Πηγή: ygeiamou.gr