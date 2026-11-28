Ο υποψήφιος για το χρίσμα του ΔΗΣΥ προσήλθε γύρω στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στην Πινδάρου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

«Οι πολιτικοί από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνουν δηλώσεις. Σήμερα μιλά ο κόσμος. Ο μοναδικός μας κριτής είναι ο εκλογέας, αυτός κρατά την τύχη της παράταξης και του τόπου στα χέρια του», ανέφερε.

«Τον καλώ να σηκωθεί από τον καναπέ, να αφιερώσει ένα τέταρτο 20 λεπτά και να πάει να αποφασίσει για το μέλλον της παράταξης και του τόπου. Καλή ψήφο σε όλους», πρόσθεσε.