Η Εθνική Αστυνομία του Περού (PNP) επιβεβαίωσε ότι οι δύο τραυματίες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν στην κλινική Σαν Χούδας Ταδέο και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Καγιάο, στρατηγός Όλγκερ Μπεναβίδες, δήλωσε ότι στελέχη της υπηρεσίας εγκληματολογικών ερευνών συγκεντρώνουν στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των δραστών. «Δύο τραυματίες βρίσκονται στην κλινική Σαν Χούδας Ταδέο. Το προσωπικό της υπηρεσίας εγκληματολογικών ερευνών διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες, και οι δύο είναι εκτός κινδύνου. Η αστυνομία λαμβάνει τις καταγγελίες των δύο ατόμων. Επαναλαμβάνω, είναι εκτός κινδύνου», δήλωσε στο δίκτυο RPP.

Ενέδρα στη μέση του δρόμου

Σύμφωνα με τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας και τις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, στην ένοπλη ληστεία εκτιμάται ότι συμμετείχαν περίπου δέκα δράστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τρία οχήματα τύπου pickup.

Οι ένοπλοι, φορώντας κουκούλες, ακινητοποίησαν ένα μαύρο όχημα κοντά στην έξοδο του αυτοκινητοδρόμου προς τη λεωφόρο Σάντα Ρόσα, στην περιοχή Λα Πέρλα του Καγιάο. Οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος, παραβίασαν τις πόρτες του και άρπαξαν βαλίτσες και τσάντες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ακινητοποίησαν τον οδηγό στο οδόστρωμα, ενώ έβγαλαν από το όχημα και τη γυναίκα που επέβαινε στο πίσω κάθισμα. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μπροστά στα μάτια άλλων οδηγών, με τους δράστες να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους για να αποκλείσουν τον δρόμο και να εμποδίσουν τη διαφυγή των θυμάτων.

«Τους είχαν βάλει στο στόχαστρο, τους παρακολουθούσαν»

Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για προσχεδιασμένη ληστεία, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις των δύο επιβατών πριν από την επίθεση.

«Αντιμετωπίζουμε την υπόθεση ως ένοπλη επίθεση και ληστεία, αυτή είναι η κατεύθυνση της έρευνας. Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε για να διαπιστώσουμε τι υπήρχε μέσα στο όχημα, καθώς στα πλάνα βλέπουμε τους δράστες να παίρνουν τη λεία τους και να διαφεύγουν», δήλωσε ο Μπεναβίδες στο TV Perú.

«Τους είχαν βάλει στο στόχαστρο, τους παρακολουθούσαν. Αυτό ήταν προσχεδιασμένο, μπορούμε να διακρίνουμε τον σχεδιασμό που είχε προηγηθεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της περουβιανής εφημερίδας El Comercio, εξετάζεται το ενδεχόμενο η λεία των δραστών να περιλάμβανε ράβδους χρυσού, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την αστυνομία.

Τα κινητά τηλέφωνα και το ανθρωποκυνηγητό

Ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι κινητά τηλέφωνα τα οποία φέρονται να πέταξαν οι δράστες σε χαμηλότερο σημείο της παραλιακής ζώνης κατά τη διαφυγή τους.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι η απόρριψη των συσκευών καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και ότι εξειδικευμένο προσωπικό έχει αναλάβει την περισυλλογή τους.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανάλυση των κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να αποκαλύψει τις επικοινωνίες που είχαν προηγηθεί της ληστείας και να συμβάλει στην ταυτοποίηση των μελών της συμμορίας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν υλικό από το δίκτυο καμερών ασφαλείας της περιοχής.

Πηγή: protothema.gr