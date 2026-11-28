Η ανθρωπιστική οργάνωση εξέφρασε την αγανάκτησή της, διευκρινίζοντας ότι οι δύο άνδρες εργάζονταν ως φύλακες σε κλινική της.

Οι IDF ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Telegram ότι «έπληξαν και εξόντωσαν δύο τρομοκράτες στην Πόλη της Γάζας, οι οποίοι εργάζονταν επίσης για τη διεθνή οργάνωση MSF».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, νεκροί είναι οι Άχμεντ Σουφιάν Μουχάμαντ Αλί Αμπού Χασίρα και Μουάθ Γιούσεφ Αλί Σουμπχ. Ο δεύτερος παρουσιάζεται από τις ισραηλινές δυνάμεις ως διοικητής πυροβολαρχίας της Χαμάς.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και αγανακτισμένοι από τη δολοφονία δύο συναδέλφων μας, αμφότεροι ήταν φύλακες (κλινικής), εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος σε μια από τις κλινικές μας στη Γάζα», ανέφεραν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X.

Η οργάνωση επισήμανε ότι, με τους δύο τελευταίους θανάτους, ο αριθμός των εργαζομένων της που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας ανέρχεται πλέον σε 17.

Περισσότεροι από 1.650 νεκροί Παλαιστίνιοι από την έναρξη της εκεχειρίας

Το Ισραήλ και η Χαμάς εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς και τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 1.650 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός.

Κατά το ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τον θάνατο επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: protothema.gr