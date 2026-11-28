Το ελικόπτερο τύπου Mi-17 επέστρεφε από αποστολή διάσωσης στρατιωτικής περιπόλου που είχε εγκλωβιστεί στην κοιλάδα των ποταμών Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο.

Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε μέλη του πληρώματος και οι τρεις στρατιωτικοί που είχαν απεγκλωβιστεί λίγο νωρίτερα.

Μοναδικός επιζών είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου, Ένσο Εσπινόσα Ρόκε, ο οποίος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Λίμα, σύμφωνα με το περουβιανό υπουργείο Άμυνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συντριβής.

Στην κοιλάδα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, ευρύτερα γνωστή με το ακρωνύμιο VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), υπάρχουν εκτεταμένες καλλιέργειες κόκας και δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Δεύτερη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου Mi-17 φέτος

Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα με στρατιωτικό ελικόπτερο του συγκεκριμένου τύπου στο Περού από τις αρχές του έτους.

Τον Φεβρουάριο, ένα Mi-17 που συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης πλημμυροπαθών συνετρίβη στην περιφέρεια Αρεκίπα, στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 15 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους επτά ανήλικοι.

Πηγή: protothema.gr