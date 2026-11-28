Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 17:10 τοπική ώρα (00:10 του Σαββάτου, ώρα Κύπρου), όταν το φτερό του αεροσκάφους της πτήσης 638, με προορισμό το Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, χτύπησε εκείνο της πτήσης 2152, που ακολουθούσε στη σειρά απογείωσης και είχε προορισμό το Σικάγο.

BREAKING: Two American Airlines planes collided while taxiing at Ronald Reagan Washington National Airport. - FAA. https://t.co/ycxtpWsH8T — Scope Report (@ScopeReport_) November 27, 2026

Η American Airlines επιβεβαίωσε ότι τα ακροπτερύγια των δύο Boeing 737-800 ήρθαν σε επαφή. Τα αεροσκάφη επέστρεψαν στις πύλες αναχώρησης, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και τα δύο Boeing τέθηκαν εκτός υπηρεσίας για τεχνικό έλεγχο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι καταβάλλει προσπάθειες ώστε οι επιβάτες να φτάσουν στους προορισμούς τους το συντομότερο δυνατό

Οι συνομιλίες των πιλότων με τον πύργο ελέγχου

Στις ηχογραφημένες συνομιλίες που κατέγραψε το ATC.com, ο πιλότος της πτήσης με προορισμό το Ντάλας ακούγεται να ενημερώνει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για τη σύγκρουση.

«Μάλιστα, έχουμε περάσει λίγο τη γραμμή υποχρεωτικής αναμονής και, δυστυχώς, ανταλλάξαμε λίγη μπογιά με το αεροσκάφος της American που βρίσκεται πίσω μας, δίπλα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τις συνομιλίες προκύπτει επίσης ότι αποκολλήθηκε ολόκληρο το ακροπτερύγιο (winglet) του ενός αεροσκάφους, δηλαδή το εξωτερικό τμήμα του φτερού που καμπυλώνει προς τα πάνω.

«Έχουμε συντρίμμια στα δεξιά μας… Ολόκληρο το ακροπτερύγιο βρίσκεται εκεί», ακούγεται να λέει ένας από τους πιλότους στον πύργο ελέγχου.

Οι ελεγκτές ζήτησαν την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της Πυροσβεστικής, ενώ έδωσαν εντολή στα πληρώματα να επιστρέψουν στις πύλες αναχώρησης.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή σε άλλο αεροσκάφος που προσέγγιζε το αεροδρόμιο να διακόψει την προσγείωσή του, ενώ τα πληρώματα άλλων εισερχόμενων πτήσεων ενημερώθηκαν για πιθανές καθυστερήσεις.

«Το αεροσκάφος τραντάχτηκε πολύ δυνατά»

Επιβάτης της πτήσης 2152, με προορισμό το αεροδρόμιο Ο’ Χέαρ του Σικάγου, περιέγραψε στο BBC ότι αισθάνθηκε ένα «δυνατό τράνταγμα» στη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους

«Το αεροσκάφος τραντάχτηκε πολύ δυνατά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι άκουσε επιφωνήματα τρόμου μέσα στην καμπίνα. Παρά την αναστάτωση που επικράτησε, κανείς δεν φαινόταν να έχει τραυματιστεί.

Κοιτάζοντας από το παράθυρο, είδε στο έδαφος ένα κομμάτι από το φτερό, ενώ το φτερό του άλλου Boeing βρισκόταν πάνω από εκείνο του αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε.

Κατά την επιστροφή στην πύλη αναχώρησης, είδε ένα φορτηγό να περισυλλέγει το τμήμα που είχε αποκολληθεί.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο όπου, τον Ιανουάριο του 2025, είχαν χάσει τη ζωή τους 67 άνθρωποι, όταν επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο.