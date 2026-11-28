Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν ολοένα και συχνότερα περιστατικά εκρήξεων σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, την ώρα που η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε εκτεταμένη αποναρκοθέτηση της περιοχής.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονταν παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Τεχεράνη βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Πηγή: protothema.gr