Σύμφωνα με τον taxydromos.gr ο 35χρονος αισθάνθηκε έντονη δυσφορία και πόνο στο στήθος ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα.

Ο άνδρας φέρεται να υποβλήθηκε σε καρδιογράφημα, ωστόσο, ενώ βρισκόταν υπό ιατρική φροντίδα, κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε αμέσως, καταβάλλοντας προσπάθειες αναζωογόνησης επί περίπου μιάμιση ώρα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον επαναφέρει στη ζωή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του θανάτου του 35χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 35χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού.

Πηγή: protothema.gr