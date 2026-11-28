Όπως γράφει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, η 18χρονη μεταφέρθηκε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τον αρχικό ιατρικό έλεγχο δεν προέκυψαν ευρήματα που να καταδεικνύουν βιασμό.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Μεσολογγίου, ο οποίος έδωσε εντολή να εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος φιλοξενίας για τη νεαρή κοπέλα, ώστε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο καταγγέλλει ότι υπέστη κακοποίηση.

Παράλληλα, η 18χρονη αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών της.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες της καταγγελλόμενης κακοποίησης και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για πρόσωπα του οικογενειακού της περιβάλλοντος.

Πηγή: protothema.gr