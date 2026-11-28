Αρκετοί Τουρκοκύπριοι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις τραπεζικές τους κάρτες ή να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους, τόσο στις ελεύθερες περιοχές όσο και στα κατεχόμενα. Το πρόβλημα επιλύθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η διακοπή σημειώθηκε, ενώ συνεχίζονται τα προβλήματα με τα εμβάσματα από τράπεζες στα κατεχόμενα προς το εξωτερικό. Οι Τουρκοκύπριοι πελάτες μπορούν πλέον να αποστέλλουν εμβάσματα μόνο προς την Τουρκία, ενώ προηγουμένως οι μεταφορές προς άλλες χώρες διεκπεραιώνονταν μέσω της κρατικής τουρκικής τράπεζας VakıfBank.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει καταιγισμό σχολίων από Τουρκοκύπριους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.