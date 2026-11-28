Το χριστουγεννιάτικο δώρο θα αντιστοιχεί στο 80% των αναγνωρισμένων βασικών αναγκών κάθε οικογένειας, ενώ η καταβολή του έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026, μαζί με το τακτικό ΕΕΕ.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι;

Το ποσό δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας.

Οι βασικές μηνιαίες ανάγκες υπολογίζονται με βάση τα ακόλουθα ποσά:

€480 για τον αιτητή.

€240 για τον ή τη σύζυγο.

€240 για κάθε παιδί άνω των 14 ετών.

€144 για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

Τρία παραδείγματα για το χριστουγεννιάτικο δώρο

Άτομο που ζει μόνο του: Με αναγνωρισμένες βασικές ανάγκες €480, το επιπλέον ποσό υπολογίζεται στα €384.

Μονογονεϊκή οικογένεια με παιδί 10 ετών: Οι βασικές ανάγκες ανέρχονται στα €624 και το χριστουγεννιάτικο δώρο υπολογίζεται στα €499,20.

Οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών: Οι βασικές ανάγκες φτάνουν τα €1.008 και η πρόσθετη ενίσχυση υπολογίζεται στα €806,40.

Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά, βάσει των δημοσιευμένων συντελεστών, χωρίς ειδικές διαφοροποιήσεις.

Προσοχή: Δεν είναι το 80% του επιδόματος που μπαίνει στην τράπεζα

Μια σημαντική διευκρίνιση αφορά τον τρόπο υπολογισμού.

Το χριστουγεννιάτικο δώρο δεν ισούται απαραίτητα με το 80% του ποσού που λαμβάνει κάθε μήνα ο δικαιούχος.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις αναγνωρισμένες βασικές ανάγκες της οικογένειας, ενώ το τακτικό επίδομα μπορεί να είναι μικρότερο λόγω άλλων εισοδημάτων.

Η επιδότηση στέγασης αποτελεί χωριστή συνιστώσα και δεν περιλαμβάνεται στα πιο πάνω παραδείγματα.

Πότε πληρώνονται και χρειάζεται αίτηση;

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν τόσο το μηνιαίο ΕΕΕ όσο και το έκτακτο χριστουγεννιάτικο δώρο.

Για τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους, η πρόσθετη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση για το συγκεκριμένο δώρο.

Τα χρήματα αναμένεται να προσφέρουν μια επιπλέον οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά που στηρίζονται στο ΕΕΕ, λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές.