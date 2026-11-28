Ένα σημαντικό βήμα για να αναπτύξουμε αυτή την ικανότητα είναι να μάθουμε να δίνουμε όνομα σε όσα αισθανόμαστε. Όταν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν νιώθουμε άγχος, φόβο, απογοήτευση, θυμό ή ανησυχία, γίνεται ευκολότερο να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει και γιατί.

Τι είναι ακριβώς είναι η συναισθηματική νοημοσύνη;

Η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων μας καθώς και των συναισθημάτων των άλλων. Περιλαμβάνει δεξιότητες όπως η συναισθηματική επίγνωση και είναι απαραίτητη διότι τα συναισθήματά μας ορίζουν μεγάλο μέρος της σκέψης και της συμπεριφοράς μας.

Όλα όσα νιώθουμε επηρεάζουν τόσο τις σχέσεις μας στην εργασία όσο και την προσωπική μας ζωή. Επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε αλλά και τα κίνητρά μας. Αν δεν έχουμε επίγνωση των συναισθημάτων μας, μπορεί να εύκολα να γίνουμε «όμηροί» τους. Χωρίς επίγνωση, ζούμε σύμφωνα με ένα «σενάριο» που ποτέ δεν αφιερώσαμε χρόνο για να αναγνωρίσουμε.

Για παράδειγμα, όταν αισθανόμαστε ένταση στο σώμα μας, αντί να προσπαθήσουμε να αγνοήσουμε αυτό που νιώθουμε, μπορούμε να σταματήσουμε για λίγο και να αναρωτηθούμε: «Τι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή; Τι μπορεί να προκαλεί αυτό το συναίσθημα;»

Η αναγνώριση των συναισθημάτων μας δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα καταπιέζουμε ή να τα ελέγχουμε με το ζόρι. Σημαίνει ότι τους δίνουμε χώρο, τα αποδεχόμαστε και προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε.

Όσο περισσότερο εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο των συναισθημάτων μας, τόσο καλύτερα μπορούμε να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και να κατανοούμε τους ανθρώπους γύρω μας.

Τρία απλά βήματα για να την αναβαθμίσουμε

Παρατηρώ: Αναγνωρίζω τι συμβαίνει μέσα μου και στο σώμα μου. Ονομάζω: Προσπαθώ να περιγράψω με ακρίβεια αυτό που αισθάνομαι. Κατανοώ: Αναζητώ την αιτία του συναισθήματος και επιλέγω πώς θα αντιδράσω.

Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν απαιτεί να είμαστε πάντα ήρεμοι ή να μην έχουμε αρνητικά συναισθήματα. Απαιτεί να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε και να τα αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη επίγνωση.

Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι έμφυτο χάρισμα

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε είναι να πιστεύουμε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάτι που «ή το έχεις ή δεν το έχεις».

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια ικανότητα που καλλιεργείται.

Στην εργασία χτίζεται μέσα από: