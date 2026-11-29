Η επικράτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου με 70,47% στις εσωκομματικές εκλογές του Δημοκρατικού Συναγερμού, αποτελεί μια καθαρή προσωπική νίκη. Ωστόσο, η συμμετοχή μόλις του 31% των μελών, η ισχυρή παρουσία του Γιώργου Παμπορίδη και τα πολιτικά ερωτήματα που παραμένουν ανοικτά, δημιουργούν μια σύνθετη πραγματικότητα, για την επόμενη ημέρα της παράταξης.

Οι εσωκομματικές εκλογές του Δημοκρατικού Συναγερμού ολοκληρώθηκαν με μια μεγάλη νίκη του Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και με ένα αποτέλεσμα που χρειάζεται προσεκτική πολιτική ανάγνωση. Οι 10.363 ψήφοι και το 70,47% έναντι των 4.341 ψήφων και του 29,53% που εξασφάλισε ο Γιώργος Παμπορίδης δεν αφήνουν αμφιβολίες, για τον νικητή της αναμέτρησης. Ο Αβέρωφ, πήρε το χρίσμα και αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη, να οδηγήσει τον ΔΗΣΥ στη μάχη των Προεδρικών Εκλογών του 2028.

Υπάρχει, όμως, μια παράμετρος που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Από τα μέλη του κόμματος, προσήλθαν στις κάλπες περίπου 15.000, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 31% του συνόλου. Με άλλα λόγια, σχεδόν επτά στους δέκα δεν συμμετείχαν στη διαδικασία. Η αποχή του 69%, αποτελεί ένα πολιτικό δεδομένο που η ηγεσία του ΔΗΣΥ οφείλει να αξιολογήσει σοβαρά.

Βεβαίως, η αποχή, δεν σημαίνει αυτομάτως απόρριψη του Αβέρωφ. Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα όσων δεν ψήφισαν. Μπορεί να υπάρχει αδιαφορία, απογοήτευση, αποστασιοποίηση ή απλώς έλλειψη ενδιαφέροντος, για μια εσωκομματική αναμέτρηση. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει: η μεγάλη πλειονότητα των εγγεγραμμένων μελών, δεν συμμετείχε στην επιλογή του υποψηφίου. Συνεπώς, η εκλογική νίκη, δεν πρέπει να συγχέεται με την πλήρη πολιτική συσπείρωση.

Η επόμενη ημέρα του Παμπορίδη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει ο ρόλος που θα επιλέξει να διαδραματίσει ο Γιώργος Παμπορίδης. Οι 4.341 ψήφοι που συγκέντρωσε, δεν είναι ένα αμελητέο ποσοστό. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των έγκυρων ψήφων και αποδεικνύουν ότι υπάρχει μέσα στον ΔΗΣΥ. ένα σημαντικό τμήμα μελών που επιθυμεί διαφορετική πολιτική προσέγγιση.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, αναγνώρισε το αποτέλεσμα, συνεχάρη τον Αβέρωφ και δήλωσε ότι σέβεται την ετυμηγορία των μελών. Η στάση του ήταν θεσμική και πολιτικά υπεύθυνη. Το πραγματικό ερώτημα, όμως, αρχίζει τώρα: Θα ενσωματωθούν οι πολιτικές του θέσεις στη νέα προσπάθεια, ή θα περιοριστεί η συμμετοχή του σε μια συμβολική παρουσία, για τις ανάγκες της κομματικής ενότητας;

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλωσε δημόσια, ότι τον θέλει δίπλα του. Η πρόσκληση αυτή, πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο. Δεν αρκεί μια κοινή εμφάνιση, μια χειραψία, ή μια ομαδική αγκαλιά μπροστά στις κάμερες. Εάν ο Αβέρωφ. επιδιώκει πραγματικά να ενώσει την παράταξη, οφείλει να αξιοποιήσει τις απόψεις, τις προτάσεις και τις πολιτικές ανησυχίες. που εξέφρασε ο ανθυποψήφιός του.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Παμπορίδης, καλείται να αποφασίσει, εάν θα παραμείνει ενεργός παράγοντας, στη διαμόρφωση της πολιτικής του κόμματος. Η παρουσία του, μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας ανανέωσης και εσωτερικής ισορροπίας. Μπορεί, όμως, να αποδειχθεί και μια χαμένη ευκαιρία, εάν οι διαφορές που καταγράφηκαν κατά την προεκλογική περίοδο, εξαφανιστούν κάτω από την πίεση μιας επιφανειακής ενότητας.

Αννίτα Δημητρίου: Η δύσκολη ισορροπία

Σημαντικός, θα είναι και ο ρόλος της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου. Η ίδια, καλείται να διασφαλίσει ότι η εκλογή υποψηφίου, δεν θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση της συλλογικής λειτουργίας, του κόμματος. Ο ΔΗΣΥ, δεν μπορεί να μετατραπεί απλώς σε έναν εκλογικό μηχανισμό, γύρω από τον υποψήφιο για το 2028.

Η συνάντηση που προανήγγειλε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, αποτελεί την πρώτη ουσιαστική δοκιμασία, αυτής της νέας σχέσης. Θα πρέπει να συμφωνηθούν οι ρόλοι, οι πολιτικές προτεραιότητες και ο τρόπος, με τον οποίο θα λειτουργήσει το κόμμα, κατά την προεκλογική περίοδο.

Η Αννίτα Δημητρίου έχει, επίσης, ευθύνη να προσεγγίσει τα μέλη που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία, αλλά και εκείνα που στήριξαν τον Γιώργο Παμπορίδη. Η ενότητα, δεν επιβάλλεται με αποφάσεις κορυφής. Χτίζεται με πολιτικό διάλογο, σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και πραγματική συμμετοχή.

Ποιες πολιτικές θα ακολουθήσει ο Αβέρωφ;

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά, ασφαλώς, την πολιτική που θα παρουσιάσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Θα επιλέξει μια ουσιαστική ανανέωση, ή θα επιχειρήσει να επαναφέρει ένα μοντέλο πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης, που συνδέθηκε με την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ;

Στην οικονομία, αναμένεται να δώσει έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στην ανταγωνιστικότητα και στη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτές είναι διαχρονικές θέσεις του. Το ζητούμενο, όμως, είναι να απαντήσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες: την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη στασιμότητα των πραγματικών εισοδημάτων και τις κοινωνικές ανισότητες.

Δεν αρκεί να μιλά κανείς για ανάπτυξη και επενδύσεις, όταν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις βασικές οικονομικές υποχρεώσεις του. Η νέα πρόταση διακυβέρνησης, πρέπει να αποδεικνύει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να μεταφραστεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στο Κυπριακό, ο Αβέρωφ θα πρέπει να παρουσιάσει ξεκάθαρη στρατηγική. Η ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αντιμετώπιση της τουρκικής αδιαλλαξίας, παραμένουν κορυφαίες προκλήσεις.

Ένα ζήτημα που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η στάση του Αβέρωφ, απέναντι στη Ρωσία και στις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, περιλάμβαναν καταδίκη της εισβολής και αναγνώριση της ανάγκης ευρωπαϊκής στάσης. Παράλληλα, είχε αναδείξει τις οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες, που θα μπορούσαν να έχουν οι κυρώσεις για την Κύπρο.

Το θέμα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλουστευτικά. Η Κύπρος, είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλει να υπερασπίζεται τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Δεν μπορεί να ζητά από τη διεθνή κοινότητα να στέκεται απέναντι στην τουρκική κατοχή και ταυτόχρονα να εμφανίζεται επιλεκτική στην εφαρμογή των ίδιων αρχών, σε άλλες περιπτώσεις.

Η αγκαλιά δεν αρκεί για να κερδηθεί το 2028

Η εικόνα των τριών πρωταγωνιστών, να αγκαλιάζονται στο τέλος της διαδικασίας, ήταν αναμφίβολα ένα ισχυρό επικοινωνιακό μήνυμα. Ήταν, όμως, μόνο η αρχή. Η πραγματική ενότητα, θα κριθεί από τις πολιτικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου κέρδισε καθαρά το χρίσμα. Δεν έχει, όμως, εξασφαλίσει ακόμη ούτε την πλήρη συσπείρωση του ΔΗΣΥ, ούτε, πολύ περισσότερο, την εμπιστοσύνη της ευρύτερης κοινωνίας. Η αποχή του 69%, η παρουσία του Παμπορίδη και η ανάγκη πολιτικής ανανέωσης, αποτελούν προειδοποιητικά μηνύματα, που δεν πρέπει να αγνοήσει.

Το 2028 δεν θα κριθεί από το ποιος κέρδισε μια εσωκομματική εκλογή, αλλά από το ποιος, θα μπορέσει να πείσει την κοινωνία, ότι διαθέτει αξιόπιστη πρόταση για το μέλλον της χώρας.

Το πραγματικό στοίχημα του Αβέρωφ Νεοφύτου, δεν είναι να ενώσει τρία πρόσωπα, σε μια φωτογραφία. Είναι να ενώσει μια παράταξη, να ξανακερδίσει τους αποστασιοποιημένους ψηφοφόρους και να πείσει τους πολίτες, ότι έχει κάτι ουσιαστικά νέο, να προτείνει στους πολίτες.