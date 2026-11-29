Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τεσσάρων προσώπων , για αδικήματα όπως παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για άρνηση παροχής δείγματος σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 748 οχήματα και ελέγχθηκαν 958 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 35 έλεγχοι υποστατικών , με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 30 καταγγελίες .

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 239 καταγγελίες , που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και επτά διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 14 οχήματα .

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 132 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας . Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 594 έλεγχοι οδηγών οχημάτων , από τους οποίους προέκυψαν 24 καταγγελίες οδηγών . Για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν δύο έλεγχοι οδηγών, με αρνητική ένδειξη.

2 Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, 1478, Λευκωσία, Τηλ.: 22808067, Email: [email protected] , Ιστοσελίδα: www.police.gov.cy

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά , με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.