Η υπόθεση ληστείας καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από 20χρονο, μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα στις 29 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, λίγα λεπτά νωρίτερα, ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα στην περιοχή Αγίας Ζώνης, δύο πρόσωπα που κινούνταν πεζοί ανέκοψαν την πορεία του και υπό την απειλή μαχαιριού και αφού επιτέθηκαν εναντίον του, έκλεψαν τη μοτοσικλέτα και τα χρήματά του, (Αστυνομικό Δελτίο Τύπου Αρ. 2, ημερομηνίας 29/10/2026, σχετικό).

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συνελήφθη στις 23 Νοεμβρίου, άλλος ένας ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, στη βάση δικαστικού διατάγματος, (Αστυνομικό Δελτίο Τύπου Αρ. 3, ημερομηνίας 23/11/2026, σχετικό).

Η κλοπή άλλης μίας μοτοσικλέτας, διαπράχθηκε στη Λεμεσό στο διάστημα μεταξύ 09 και 10 Οκτωβρίου, ενώ η κλοπή του ηλεκτρικού πατινιού διαπράχθηκε στην περιοχή της Μαρίνας Λεμεσού, στις 21 Νοεμβρίου. Από τις εξετάσεις που έγιναν από τα μέλη της Αστυνομίας προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 20χρονου για την κλοπή του ηλεκτρικού πατινιού.

Μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης Λεμεσού, ενώ βρίσκονταν στην περιοχή της Μαρίνας Λεμεσού λίγο πριν τις 9.30 χθες το βράδυ, αντιλήφθηκαν και αναγνώρισαν τον 20χρονο, ως τον ύποπτο που αναζητείτο για την κλοπή του πατινιού και τον ανέκοψαν για έλεγχο.

Κατά τη διενέργεια των αστυνομικών εξετάσεων, ο 20χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την κλοπή του ηλεκτρικού πατινιού, καθώς και τη διάπραξη της ληστείας και την κλοπή των δύο μοτοσικλετών. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, με το οποίο αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Τις δύο υποθέσεις διερευνούν το ΤΑΕ Λεμεσού και ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσού.