Η εκλιπούσα καταγόταν από τον Καραβά και ήταν πρώην κάτοικος Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της, η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, στον Στρόβολο (Συνοικισμός 3).

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοινοτικό Κοιμητήριο Λακατάμιας, στη Βιομηχανική Περιοχή.

Η οικογένεια ενημερώνει ότι δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Παράλληλα, παρακαλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να πραγματοποιήσουν, αντί στεφάνων, εισφορές στον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».