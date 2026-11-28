Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 1/12/2026 και ώρα 14:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πέρα Χωριό Νήσου.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές στην Εκκλησία και στο Σ.Κ.Ε Πέρα Χωριό Νήσου.