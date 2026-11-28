Δείτε παρακάτω τον αναλυτικό κατάλογο με τα ονόματα των φαρμακοποιών, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους, ώστε να εντοπίσετε το φαρμακείο που σας εξυπηρετεί.

Πριν μεταβείτε σε κάποιο φαρμακείο, συνιστάται να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης.

Ακολουθούν οι πίνακες ανά επαρχία, σύμφωνα με τον δημοσιευμένο κατάλογο για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.