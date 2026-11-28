Τα επίσημα αποτελέσματα

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, Παναγιώτης Δημητρίου, ανακοίνωσε ότι η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά και σύμφωνα με τις καταστατικές και κανονιστικές διατάξεις του κόμματος.

Συνολικά ψήφισαν 15.089 μέλη, ενώ καταγράφηκαν 14.704 έγκυρα ψηφοδέλτια, 234 άκυρα και 151 λευκά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκέντρωσε ποσοστό 70,47%, έναντι 29,53% του Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος έλαβε 4.341 ψήφους.

Ο Παναγιώτης Δημητρίου ανακοίνωσε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου λαμβάνει οριστικά το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Παράλληλα, η Εφορευτική Επιτροπή ευχαρίστησε τα επαγγελματικά στελέχη, τους εθελοντές, τους δύο υποψηφίους και τα επιτελεία τους για τη συνεργασία και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Αννίτα Δημητρίου: «Κλείνουμε τον κύκλο της εσωτερικής αναμέτρησης»

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, συνεχάρη τον Αβέρωφ Νεοφύτου για την εξασφάλιση του χρίσματος, αλλά και τον Γιώργο Παμπορίδη για τη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία.

Υπογράμμισε ότι η απόφαση των μελών είναι σεβαστή και έστειλε μήνυμα κοινής πορείας.

«Κλείνουμε σήμερα τον κύκλο της εσωτερικής αναμέτρησης και ανοίγουμε έναν νέο κύκλο, αυτόν της συλλογικής προσπάθειας», ανέφερε, συνδέοντας την επόμενη ημέρα με την προετοιμασία για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Η Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι από την επόμενη ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και η προετοιμασία της παράταξης.

Όπως σημείωσε, η ηγεσία και οι οργανωμένες δομές του κόμματος θα πορευτούν με ενότητα, οργάνωση και συγκεκριμένο σχεδιασμό.

Γιώργος Παμπορίδης: Αναγνώρισε το αποτέλεσμα και συνεχάρη τον Αβέρωφ

Στη δική του τοποθέτηση, ο Γιώργος Παμπορίδης ευχαρίστησε τους εθελοντές και τα μέλη του επιτελείου του για την προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τις προηγούμενες εβδομάδες.

Αναγνώρισε ότι τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού επέλεξαν την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου με σημαντικό ποσοστό, απορρίπτοντας τη δική του πρόταση.

Συνεχάρη τον Αβέρωφ Νεοφύτου για τη νίκη του, ευχόμενος καλή επιτυχία τόσο στον ίδιο όσο και στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Γιώργο, σε θέλω δίπλα μου»

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στις πρώτες του επίσημες δηλώσεις μετά την ανακήρυξή του, ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΗΣΥ για την εμπιστοσύνη τους, χαρακτηρίζοντας ιστορική την εκλογική διαδικασία.

Όπως επισήμανε, για πρώτη φορά στην πολιτική και κομματική ιστορία του τόπου, τα μέλη ενός κόμματος αποφάσισαν για τον υποψήφιο της παράταξής τους στις Προεδρικές Εκλογές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Γιώργο Παμπορίδη, τον οποίο χαρακτήρισε άξιο συναγωνιστή, σημειώνοντας ότι οι δύο τους έδωσαν έναν αγώνα με προτάσεις και θέσεις.

«Απόψε δεν υπάρχει κερδισμένος και ηττημένος. Ο μεγάλος νικητής είναι η δημοκρατία και αυτή η ιστορική παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη», ανέφερε.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε προσωπικά στον συνυποψήφιό του με τη φράση:

«Γιώργο, σε θέλω δίπλα μου».

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου τόνισε ότι όσοι υποστήριξαν την υποψηφιότητα Παμπορίδη έχουν θέση στην προσπάθεια που ξεκινά η παράταξη, επισημαίνοντας πως οι πολιτικές προτάσεις του συνυποψηφίου του δεν απορρίφθηκαν και πως επιθυμεί τη συνεργασία τους.

Το μήνυμα προς την κοινωνία και οι προτεραιότητες για το 2028

Ο νέος υποψήφιος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε ότι, μετά την εξασφάλιση του κομματικού χρίσματος, επόμενος στόχος του είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ευρύτερης κοινωνίας.

Απευθύνθηκε όχι μόνο στους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και σε πολίτες της Αριστεράς, του Κέντρου, του σοσιαλιστικού χώρου και στους ανένταχτους.

Στο επίκεντρο των αναφορών του έθεσε το Κυπριακό, τις κοινωνικές ανισότητες, το κόστος ζωής, τα εισοδήματα των οικογενειών και την πρόσβαση των νέων σε προσιτή στέγη.

Για το Κυπριακό, μίλησε για την ανάγκη μιας απελευθερωμένης και επανενωμένης πατρίδας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένους εγγυητές.

Στο πεδίο της οικονομίας, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη πρέπει να αντανακλάται στην καθημερινότητα των πολιτών, με καλύτερα οικογενειακά εισοδήματα, χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και ουσιαστικές λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα.

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα ακούει την κοινωνία, θα δίνει λύσεις και θα αναλαμβάνει την ευθύνη όταν γίνονται λάθη.

Με την ολοκλήρωση της εσωκομματικής διαδικασίας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός περνά πλέον στην επόμενη πολιτική φάση, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να αναλαμβάνει την υποψηφιότητα για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 και την ηγεσία του κόμματος να προαναγγέλλει την έναρξη της κοινής προετοιμασίας.

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