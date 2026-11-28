Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/11) στην περιοχή Αντερσέιρ του Ασανταμπάντ, πρωτεύουσας της επαρχίας Κουνάρ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αμπντούλ Ματίν Κανί ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, η έκρηξη προκλήθηκε από «αμέλεια και απροσεξία» σε αποθήκη εκρηκτικών που ανήκει σε κοντινές μεταλλευτικές εταιρείες.

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.

Ο διευθυντής Πολιτισμού και Πληροφοριών της επαρχίας, Σάμι ουλ Χακ Μπαγιάν, δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι κοντά στο Γυμνάσιο Σαγκάι στο Ασανταμπάντ, τη στιγμή που ετοιμάζονταν εκρηκτικά για εργασίες εξόρυξης και ανατίναξης βράχων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο AFP.

Το πρακτορείο Associated Press επικαλείται επίσης τον αξιωματούχο, ο οποίος ανέφερε ότι έως και 15 τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έχουν λάβει εξιτήριο μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Εικόνες από το εσωτερικό μιας κατεστραμμένης αίθουσας διδασκαλίας δείχνουν σπασμένα γυαλιά και συντρίμλια να περιβάλλουν παρατημένα παπούτσια και σχολικές τσάντες.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αρκετά τραυματισμένα παιδιά να βγαίνουν από αυτοκίνητα και να μεταφέρονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου στο Ασανταμπάντ, υπό το βλέμμα ενός μεγάλου πλήθους.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του νοσοκομείου δείχνουν επίσης παιδιά να βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο σε νοσοκομειακά κρεβάτια, με επιδέσμους τυλιγμένους γύρω από το κεφάλι τους.

Η εξόρυξη αποτελεί σημαντικό κλάδο στο Αφγανιστάν, ωστόσο τα πρότυπα ασφαλείας είναι συχνά ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να σημειώνονται ατυχήματα.