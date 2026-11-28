Τουλάχιστον επτά κουκουλοφόροι, οι οποίοι επέβαιναν σε τρία οχήματα, έκλεισαν τον δρόμο σε ένα μαύρο θωρακισμένο Jeep που κατευθυνόταν προς το διεθνές αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες.

Ένα από τα αυτοκίνητα της συμμορίας φέρεται να χτύπησε το Jeep από πίσω, εμποδίζοντας τον οδηγό να κάνει όπισθεν, ενώ οι υπόλοιποι δράστες περικύκλωσαν το όχημα και άνοιξαν πυρ.

🟠🟣 #Callao | Delincuentes encapuchados y armados interceptaron una camioneta que presuntamente transportaba oro en la Costa Verde, a la altura de La Perla, y robaron bolsos y un maletín que contendrían lingotes. El asalto desató una balacera que dejó dos personas heridas. https://t.co/gaAtBZ4MqJ — Mega TV (@megajaen) November 28, 2026

Οι σφαίρες δεν κατάφεραν αρχικά να διαπεράσουν τα θωρακισμένα τζάμια και οι ληστές άρχισαν να τα χτυπούν με τα όπλα τους, μέχρι να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό. Στη συνέχεια απομάκρυναν έναν από τους επιβαίνοντες και άρπαξαν βαλίτσες, τσάντες και πακέτα, προτού διαφύγουν. Διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι κατά την επίθεση ακούστηκαν περισσότεροι από 30 πυροβολισμοί, ενώ η ακριβής αξία της λείας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Η αστυνομία εξετάζει πληροφορίες ότι ανάμεσα στα κλοπιμαία βρίσκονταν κοσμήματα ή χρυσός, χωρίς το ύψος της απώλειας να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Agentes de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) realizan diligencias en la clínica San Judas Tadeo, ubicada en San Miguel, donde fueron atendidas las dos personas heridas durante el violento asalto registrado en la subida Santa Rosa, en el Callao. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 28, 2026

Μέσα στο Jeep βρίσκονταν ένας 29χρονος υπήκοος Ινδίας και μία 35χρονη Περουβιανή. Αμφότεροι τραυματίστηκαν, ο ένας από σφαίρα στον ώμο, αλλά μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική κλινική και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Τα βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι από γειτονικά κτίρια δείχνουν άλλους οδηγούς να εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους ή να κινούνται προς τα πίσω για να προστατευθούν από τους πυροβολισμούς.

Η αστυνομία του Καγιάο θεωρεί ότι η ληστεία είχε σχεδιαστεί και ότι οι δράστες πιθανότατα παρακολουθούσαν τις κινήσεις των θυμάτων. Στο σημείο βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα που είχαν πεταχτεί προς τον γκρεμό και μεταφέρθηκαν για ψηφιακή εξέταση. Μέσα στο όχημα των θυμάτων εντοπίστηκε επίσης ένα πιστόλι Glock, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το 2023, με τις Αρχές να ερευνούν πώς βρέθηκε εκεί. Ένα από τα αυτοκίνητα που φέρεται να χρησιμοποίησε η συμμορία είχε, σύμφωνα με τα αστυνομικά αρχεία, συνδεθεί και με παλαιότερες εγκληματικές υποθέσεις. Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση δεν είχαν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Πηγή: newsbeast