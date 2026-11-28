Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τον τέως Πρόεδρο του ΔΗΣΥ να επικρατεί του Γιώργου Παμπορίδη με διαφορά 6.023 ψήφων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του κόμματος, με την ενσωμάτωση και των 69 εκλογικών κέντρων, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκέντρωσε 10.518 ψήφους και ποσοστό 71,19%, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης έλαβε 4.256 ψήφους και ποσοστό 28,81%.

Τα τελικά αποτελέσματα της καταμέτρησης

Αβέρωφ Νεοφύτου: 10.364 ψήφους – 70,48%

Γιώργος Παμπορίδης: 4.341 ψήφοι – 29,52%

Συνολικά καταμετρήθηκαν 15.090 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 14.705 έγκυρα, 234 άκυρα και 151 λευκά.

Το επόμενο βήμα μετά την εκλογή

Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναδεικνύεται στον υποψήφιο που επέλεξαν τα μέλη του ΔΗΣΥ για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας το 2028.

Η σημερινή διαδικασία είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού κλήθηκαν να επιλέξουν απευθείας τον υποψήφιο του κόμματος για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Με την ανάδειξη του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο ΔΗΣΥ αποκτά πλέον τον επίσημο υποψήφιό του για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην προεκλογική του πορεία.

Το αποτέλεσμα της κάλπης ολοκληρώνει μια περίοδο εσωκομματικών διεργασιών και διαβουλεύσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της παράταξης και στην προετοιμασία για την προεδρική αναμέτρηση.