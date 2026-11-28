Οι δηλώσεις έγιναν στο Σεβεροντβίνσκ, αμέσως μετά την τελετή ένταξης του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου «Perm» στον Στόλο του Ειρηνικού.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε πως το σύνολο του Πολεμικού Ναυτικού -από τα υποβρύχια και τα πλοία επιφανείας μέχρι τις παράκτιες μονάδες- οφείλει να βρίσκεται σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε απειλή από τη θάλασσα.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη των ναυτικών τακτικών επιβάλλει, εκτός από τη ναυπήγηση νέων υποβρυχίων, τη συνεχή αναβάθμιση των αντιπλοϊκών πυραύλων και των όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, ώστε η χώρα να διαθέτει ισχυρή επιθετική και αποτρεπτική ισχύ.

Παράλληλα, κάλεσε τις μικρομεσαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να συμμετάσχουν ενεργότερα στην αμυντική βιομηχανία.

Το γεωπολιτικό παρασκήνιο και τα χτυπήματα στη θάλασσα

Σύμφωνα με το Agentstvo, η στρατηγική αυτή ξεπερνά τα όρια του πολέμου στην Ουκρανία και συνδέεται με την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά ρωσικών πλοίων σε διεθνή ύδατα:

• 21 Νοεμβρίου: Επίθεση στο φορτηγό πλοίο «Sparta II» στον Κόλπο της Φινλανδίας.

• 22 Νοεμβρίου: Πλήγμα σε δύο ρωσικά σκάφη ανοιχτά της Λιβύης, ανάμεσά τους και η κορβέτα «Merkury», με την Ουκρανία να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Ήδη από τους προηγούμενους μήνες, ο Πούτιν είχε προειδοποιήσει τη Δύση για «αναλογικές» απαντήσεις σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη —από τη Βαλτική μέχρι τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό.

Το ναυάγιο της συνόδου στο Σενζέν

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν την τριμερή σύνοδο κορυφής της 19ης Νοεμβρίου στο Σενζέν της Κίνας, μεταξύ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

Η συνάντηση κατέληξε σε μια γενικόλογη διακήρυξη για τον ΟΗΕ και την ενέργεια, παρακάμπτοντας πλήρως το ουκρανικό ζήτημα.

Κατά τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η σύνοδος αποτέλεσε διπλωματική ήττα για τη Μόσχα: ο Πούτιν επιχείρησε να πετύχει μια νέα μοιρασιά σφαιρών επιρροής (τύπου «Γιάλτα 2»), αλλά βρήκε κλειστή την πόρτα του Πεκίνου, γεγονός που -κατά το Κίεβο- οδήγησε στη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση της επόμενης νύχτας.