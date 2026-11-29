Η προθεσμία αφορά νέους αιτητές, αλλά και όσους δεν είχαν εγκριθεί ως δικαιούχοι για το 2025 και επιθυμούν να διεκδικήσουν τα σχετικά επιδόματα για το 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας CY Login. Διαφορετική είναι η διαδικασία για τις οικογένειες που λάμβαναν ήδη κάποιο από τα δύο επιδόματα κατά το 2025. Όπως διευκρινίζεται, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση, καθώς η συνέχιση της παροχής εξετάζεται αυτόματα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Ωστόσο, σε περίπτωση που έχουν προκύψει αλλαγές στα προσωπικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν το δικαίωμα λήψης του επιδόματος, θα πρέπει να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων. Τι ισχύει για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά

Οι νέοι αιτητές θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό CY Login, ο οποίος να είναι εγγεγραμμένος και ταυτοποιημένος, προκειμένου να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Παράλληλα, απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή Εντύπου Εξουσιοδότησης.

Το έντυπο πρέπει να αποσταλεί στην πρωτότυπη έντυπη μορφή του μέσω των Σημείων Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού. Εναλλακτικά, όσοι διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτότητα (eID) έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν και να υποβάλουν το έντυπο ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Πώς μπορούν να διεκδικήσουν το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας Ειδική διαδικασία προβλέπεται και για όσους λάμβαναν Επίδομα Τέκνου για το 2025, αλλά στο μεταξύ έχουν καταστεί μονογονείς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν την παραχώρηση Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2026 μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων, υποβάλλοντας παράλληλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στο 1450 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην αφήσουν την υποβολή της αίτησής τους για τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, καθώς η καταληκτική ημερομηνία για το 2026 είναι η 31η Δεκεμβρίου.