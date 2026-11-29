Οι πληρωμές, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως τις 17 Δεκεμβρίου, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων.

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου: Δημόσιο Βοήθημα και χριστουγεννιάτικο δώρο

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η πληρωμή του μηνιαίου Δημοσίου Βοηθήματος, μαζί με την πρόσθετη χριστουγεννιάτικη ενίσχυση.

Το χριστουγεννιάτικο δώρο για τη συγκεκριμένη κατηγορία υπολογίζεται στο 80% των αναγνωρισμένων βασικών αναγκών της οικογένειας.

Για παράδειγμα, εάν οι βασικές ανάγκες έχουν αξιολογηθεί στα €600, το πρόσθετο ποσό αντιστοιχεί σε €480.

Το ποσό δεν είναι ίδιο για όλους, αφού εξαρτάται από τις αναγνωρισμένες ανάγκες κάθε δικαιούχου.

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου: Έκτακτο Δημόσιο Βοήθημα

Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η καταβολή του έκτακτου Δημοσίου Βοηθήματος και του αντίστοιχου χριστουγεννιάτικου δώρου.

Η συγκεκριμένη παροχή εμφανίζεται ως ξεχωριστή κατηγορία στο επίσημο πρόγραμμα πληρωμών.

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου: Πληρωμές επιδομάτων αναπηρίας

Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η καταβολή τεσσάρων κατηγοριών επιδομάτων που αφορούν άτομα με αναπηρίες.

Πρόκειται για:

Το επίδομα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ' Οίκον Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες .

Το επίδομα διακίνησης ατόμων με αναπηρίες.

Το επίδομα συμμετοχής σε κέντρο ημέρας .

Το επίδομα υποστηρικτικών αναλωσίμων ατόμων με αναπηρίες.

Σημαντική διευκρίνιση είναι ότι η πληρωμή αυτών των επιδομάτων στις 17 Δεκεμβρίου δεν συνεπάγεται ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο για κάθε κατηγορία.

Τι ισχύει για παιδιά με αναπηρία

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για παιδιά με αναπηρία που μεταφέρονται από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, βάσει των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται στο χριστουγεννιάτικο δώρο των ληπτών ΕΕΕ, το οποίο έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί στις 11 Δεκεμβρίου.

Χρειάζεται νέα αίτηση;

Για τις ανακοινωμένες έκτακτες παροχές προβλέπεται αυτόματη καταβολή στους υφιστάμενους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Οι πολίτες καλούνται να προσέξουν τη διαφορά ανάμεσα στις τακτικές μηνιαίες πληρωμές και στα πρόσθετα χριστουγεννιάτικα ποσά, καθώς δεν προβλέπεται ξεχωριστή εορταστική ενίσχυση για κάθε επίδομα.

Οι βασικές ημερομηνίες που πρέπει να θυμούνται οι δικαιούχοι είναι η 11η, η 15η, η 16η και η 17η Δεκεμβρίου, ανάλογα με την παροχή που λαμβάνουν.