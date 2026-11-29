Αυτό σημαίνει πως μια οικογένεια που δεν λαμβάνει σήμερα το τακτικό επίδομα λόγω εισοδήματος ενδέχεται να εμπίπτει στα οικονομικά κριτήρια της νέας εφάπαξ παροχής.

Η σημαντική διαφορά στα εισοδηματικά όρια

Το τακτικό Επίδομα Τέκνου χορηγείται βάσει εισοδηματικών, περιουσιακών και άλλων προϋποθέσεων.

Τα δημοσιευμένα ετήσια εισοδηματικά όρια για το συγκεκριμένο επίδομα είναι:

Ένα παιδί: €49.000

Δύο παιδιά: €59.000

Τρία παιδιά: €64.000

Τέσσερα παιδιά: €69.000

Για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά ισχύουν διαφορετικές προβλέψεις, χωρίς την εφαρμογή των συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών.

Αντίθετα, για τη νέα έκτακτη οικογενειακή ενίσχυση έχει ανακοινωθεί εισοδηματικό όριο €100.000 ετησίως.

Παράδειγμα: Οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα €70.000

Μια οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά και ετήσιο εισόδημα €70.000 υπερβαίνει το εισοδηματικό όριο των €59.000 που ισχύει για το τακτικό Επίδομα Τέκνου.

Ωστόσο, βρίσκεται κάτω από το όριο των €100.000 που ανακοινώθηκε για τη νέα εφάπαξ ενίσχυση.

Για οικογένεια με δύο παιδιά, το ποσό της συγκεκριμένης παροχής έχει καθοριστεί στα €250.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η οικογένεια του παραδείγματος έχει αυτομάτως εγκριθεί για πληρωμή. Θα πρέπει να πληροί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που θα διευκρινιστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ποιοι προβλέπεται να πάρουν επιπλέον €100

Ξεχωριστή πρόνοια αφορά τις οικογένειες που είναι ήδη δικαιούχοι Επιδόματος Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά.

Για αυτές έχει ανακοινωθεί πρόσθετη ενίσχυση €100, η οποία συνδέεται με την ιδιότητά τους ως υφιστάμενων δικαιούχων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Το σημαντικό είναι ότι το τακτικό Επίδομα Τέκνου και η νέα έκτακτη ενίσχυση αποτελούν δύο διαφορετικές παροχές.

Επομένως, οικογένειες που δεν λαμβάνουν το συνηθισμένο επίδομα δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι αποκλείονται αυτομάτως και από την έκτακτη οικονομική βοήθεια.

Για την οριστική επιλεξιμότητα, τη διαδικασία καταβολής και τυχόν πρόσθετα κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες διευκρινίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.