Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 22:30, άγνωστα πρόσωπα φέρονται να τοποθέτησαν ρούχα μπροστά στην είσοδο του κτηρίου και να τους έβαλαν φωτιά.

Πρόλαβαν την επέκταση της φωτιάς

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε έγκαιρα, προτού προλάβει να εξαπλωθεί.

Περίπου μισή ώρα μετά το περιστατικό, ο Αντιδήμαρχος Λυμπιών, Παντελής Ξυνιστέρης, μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Οι Αρχές άρχισαν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, στο πλαίσιο υπόθεσης απόπειρας εμπρησμού.

Η δημόσια αναφορά του Αντιδημάρχου

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παντελής Ξυνιστέρης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Κωνσταντή Κουλουρούδια, επισημαίνοντας τη γρήγορη και καθοριστική παρέμβασή του.

Η άμεση κατάσβεση απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ούτε έχει γνωστοποιηθεί ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.