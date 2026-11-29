Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 22:30, άγνωστα πρόσωπα φέρονται να τοποθέτησαν ρούχα μπροστά στην είσοδο του κτηρίου και να τους έβαλαν φωτιά.
Πρόλαβαν την επέκταση της φωτιάς
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε έγκαιρα, προτού προλάβει να εξαπλωθεί.
Περίπου μισή ώρα μετά το περιστατικό, ο Αντιδήμαρχος Λυμπιών, Παντελής Ξυνιστέρης, μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.
Οι Αρχές άρχισαν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, στο πλαίσιο υπόθεσης απόπειρας εμπρησμού.
Η δημόσια αναφορά του Αντιδημάρχου
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παντελής Ξυνιστέρης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Κωνσταντή Κουλουρούδια, επισημαίνοντας τη γρήγορη και καθοριστική παρέμβασή του.
Η άμεση κατάσβεση απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ούτε έχει γνωστοποιηθεί ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.