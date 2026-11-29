Το πακέτο, το οποίο παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στις 25 Νοεμβρίου 2026, περιλαμβάνει συνολικά 12 μέτρα, συνολικού ύψους πέραν των €65 εκατομμυρίων.

Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα, προβλέπεται η παραχώρηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €100.000.

Το ποσό θα καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ξεκινώντας από €100 για το πρώτο παιδί, €150 για το δεύτερο και €200 για το τρίτο. Για κάθε επιπλέον παιδί, η ενίσχυση θα αυξάνεται κατά €50.

Με βάση τον αριθμό των παιδιών, τα συνολικά ποσά που θα καταβληθούν ανά οικογένεια διαμορφώνονται ως εξής: * Οικογένεια με 1 παιδί: €100

* Οικογένεια με 2 παιδιά: €250

* Οικογένεια με 3 παιδιά: €450

* Οικογένεια με 4 παιδιά: €700

* Οικογένεια με 5 παιδιά: €1.000

* Οικογένεια με 6 παιδιά: €1.350

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) σε τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τα χρήματα θα καταβληθούν στον λογαριασμό του γονέα ή κηδεμόνα με τον οποίο διαμένει το παιδί.

Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι καταχωρημένος στο όνομα του προσώπου που θα λάβει το εφάπαξ Χριστουγεννιάτικο Επίδομα.

Για όσους δεν διαθέτουν καταχωρημένο IBAN, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των στοιχείων μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Προφίλ Ασφαλισμένου» των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της πλατφόρμας «Tax For All (TFA)» του Τμήματος Φορολογίας.

Πρόσθετα €100 για μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες Πέραν της γενικής οικονομικής ενίσχυσης, προβλέπονται πρόσθετες παροχές ύψους €100 για συγκεκριμένες κατηγορίες οικογενειών.

Συγκεκριμένα:

* €100 επιπλέον θα λάβουν οι δικαιούχοι του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας.

* €100 επιπλέον θα καταβληθούν σε οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά.

* €100 επιπλέον θα δοθούν στις μητέρες που είναι δικαιούχοι του Σχεδίου Παροχής Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας.

Τα μέτρα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών, οι οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ξεπερνούν συνολικά το €1 δισεκατομμύριο από το 2023.