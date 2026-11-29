Σε ανακοίνωση, ο στρατός τόνισε ότι ενημέρωσε την οικογένεια του Νετανέλ Τσουκρούν, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα στα μέσα Σεπτεμβρίου στην κεντρική κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ότι η στρατιωτική εισαγγελία θα καταθέσει αύριο Δευτέρα κατηγορητήριο βάσει αυτού του νέου νόμου, «ο οποίος επιβάλλει τη θανατική ποινή εκτός αν ένα στρατοδικείο επιβάλει ισόβια κάθειρξη για ειδικούς λόγους».

«Αυτό είναι το πρώτο κατηγορητήριο που κατατίθεται» στο Ισραήλ από τότε που η νέα νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Μάιο, με πρωτοβουλία του απερχόμενου ακροδεξιού υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Τον Μάρτιο, η Κνεσέτ ενέκρινε τον αμφιλεγόμενο νόμο με τον οποίο η θανατική ποινή δι’ απαγχονισμού καθίσταται ο κανόνας για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις. Με τον νόμο αυτόν θεσπίζεται υποχρεωτικά η «θανατική ποινή για τους τρομοκράτες», η οποία στην πράξη θα ισχύει μόνο για τους Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για αντιισραηλινές επιθέσεις.

Το γενικό πλαίσιο του νόμου ορίζει ότι όποιος «προκαλεί σκόπιμα τον θάνατο άλλου προσώπου με σκοπό να βλάψει έναν Ισραηλινό πολίτη ή κάτοικο, με σκοπό να επιφέρει το τέλος της ύπαρξης του Κράτους του Ισραήλ, καταδικάζεται σε θάνατο ή ισόβια κάθειρξη».

Ο Μπεν Γκβιρ χαιρέτισε τη σημερινή ανακοίνωση του στρατού μιλώντας για «ιστορικό βήμα», δηλώνοντας σε ένα βίντεο στο Telegram ότι «οποιοσδήποτε τρομοκράτης κάνει κακό θα θανατώνεται». Δημοσίευσε επίσης ένα φωτομοντάζ στο X που τον δείχνει να χαμογελά δίπλα σε μια θηλιά.

Ο Νετάνελ Τσουκρούν δολοφονήθηκε από ένοπλο στις 20 Σεπτεμβρίου κοντά στον οικισμό Νέβε Τζουφ στην κεντρική κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την παραμονή της εβραϊκής γιορτής Γιομ Κιπούρ.

Οι ισραηλινές Αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο, τον Κάντρι Σαμάρα, ο οποίος, σύμφωνα με τον στρατό, ομολόγησε την ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και είπε ότι ήθελε να «πεθάνει ως μάρτυρας».

Ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς χαιρέτισε και αυτός την απόφαση του στρατοδικείου, δηλώνοντας στο X ότι είναι «η κατάλληλη τιμωρία για αυτόν τον ποταπό τρομοκράτη».

Η θανατική ποινή υφίσταται στο Ισραήλ, αλλά έχει εφαρμοστεί μόνο δύο φορές: το 1948, λίγο μετά την ίδρυση του κράτους, εναντίον ενός λοχαγού που κατηγορήθηκε για έσχατη προδοσία και το 1962, όταν απαγχονίστηκε ο Ναζί εγκληματίας πολέμου Άντολφ Άιχμαν.

Πηγή: protothema.gr