Συγκεκριμένα, γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για τραυματισμό προσώπου στην επαρχία Λεμεσού.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι, λίγα λεπτά νωρίτερα, αριθμός προσώπων επιτέθηκαν σε 23χρονο, κτυπώντας τον με επιθετικά όργανα σε διάφορα μέρη του σώματος του. Στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο ένας μπαλτάς.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 23χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Αφού εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 22 και 23 ετών. Αυτοί συνελήφθησαν σήμερα το απόγευμα και τέθηκαν υπό κράτηση.

Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, του τραυματισμού και της παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικών οργάνων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.