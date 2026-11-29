Μάλιστα, στο μήνυμα αναφέρεται πως τα φαινόμενα θα διαρκέσουν «καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας».

Απευθύνεται έκκληση να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και οδηγίες προστασίας.

Η κακοκαιρία «Άργος» «δοκιμάζει» ήδη το λεκανοπέδιο προκαλώντας καθιζήσεις, πτώσεις δένδρων και πλημμυρίζοντας κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, την ώρα μάλιστα που τα ακραία φαινόμενα αναμένονται μετά το μεσημέρι της Κυριακής (29/11).

Συναγερμός σήμανε στο Κορωπί, μετά από κατάρρευση τμήματος οικίας. Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κύπρου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πρίφτη.

Παράλληλα, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων και στη Νικοπόλεως στα Κάτω Πατήσια, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Νωρίτερα, συσσωρεύτηκε μεγάλος όγκος νερού στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή του Αλίμου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Θυελλώδεις άνεμοι, ακραίες βροχοπτώσεις, τσουχτερό κρύο και χιόνια

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού από την ΕΜΥ, θα επικρατήσουν βροχές, χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι και τσουχτερό κρύο.

Ειδικότερα, σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Στο μεταξύ, την προσοχή στους θυελλώδεις ανέμους που μπορεί να φτάσουν έως και τα 8-10 μποφόρ καθώς η κακοκαιρία «Αργός» σαρώνει το χώρα, εφιστά η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε εκ νέου την Κυριακή (29/11) στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

Οι επιστήμονες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν τις προγνώσεις για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πολύ θυελλώδεις βόρειους ανέμους που αναμένεται να πνέουν στην Αττική από αργά το απόγευμα σήμερα και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, με ένταση 8 έως 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Πηγή: cnn.gr