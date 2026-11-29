Η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας ζητά να τερματιστεί η ποινική δίωξη σε βάρος της Κριστίνα, της Αντζελίνα και της Μαρίας Χατσατουριάν, κρίνοντας ότι οι τρεις νεαρές γυναίκες ενήργησαν σε κατάσταση αναγκαίας άμυνας απέναντι στη συστηματική κακοποίηση που υφίσταντο από τον 57χρονο πατέρα τους.

Οι τρεις αδελφές, που ήταν 19, 18 και 17 ετών όταν σκότωσαν τον πατέρα τους, αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης έως 20 ετών, ενώ εδώ και οκτώ χρόνια δεν επιτρέπεται ούτε να επικοινωνούν μεταξύ τους.

«Η ημέρα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Στις 27 Ιουλίου 2018, ο Μιχαήλ Χατσατουριάν βρέθηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα στη σκάλα της πολυκατοικίας όπου διέμενε με τις τρεις κόρες του στη Μόσχα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των κοριτσιών, είχε προηγηθεί ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης.

Ο 57χρονος είχε εξοργιστεί επειδή θεωρούσε ότι οι κόρες του δεν είχαν καθαρίσει επαρκώς το σπίτι και αποφάσισε να τις τιμωρήσει. Τις εξύβρισε και χρησιμοποίησε εναντίον τους σπρέι πιπεριού, με αποτέλεσμα η μεγαλύτερη αδελφή, Κριστίνα, να χάσει τις αισθήσεις της.

Για τη Μαρία, τη μικρότερη από τις τρεις, το περιστατικό αυτό ήταν, όπως θα κατέθετε αργότερα, «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Ακολούθησε η θανατηφόρα σύγκρουση με τον πατέρα τους. Η Αντζελίνα ειδοποίησε την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είχε ενεργήσει σε αυτοάμυνα.

Οι τρεις αδελφές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ συγγενείς του 57χρονου υποστήριζαν ότι επρόκειτο για προσχεδιασμένη δολοφονία με οικονομικά κίνητρα.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, αποκάλυψαν ένα πολυετές ιστορικό ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας.

Ενδεικτικό της καθημερινής κακοποίησης που υφίσταντο οι τρεις αδελφές είναι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο και το οποίο είχε τραβήξει ο ίδιος ο πατέρας τους. Σε αυτό, ο Χατσατουριάν εμφανίζεται να ουρλιάζει στις κόρες του επειδή είχαν φάει μερικές καραμέλες. Τα τρία κορίτσια στέκονται μπροστά του με δακρυσμένα πρόσωπα, ενώ εκείνος, σε μια ακόμη επίδειξη της βίαιης συμπεριφοράς του, κλοτσά με δύναμη τη μικρότερη κόρη του.

«Είμαστε αίμα του και μπορεί να μας κάνει ό,τι θέλει»

Ο Χατσατουριάν είχε αναγκάσει τη σύζυγό του, Αουρέλια Ντούντουκ, να εγκαταλείψει την οικογενειακή κατοικία το 2015, αφήνοντας τις τρεις κόρες τους υπό τον απόλυτο έλεγχό του

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, τις υποχρέωνε να τον υπηρετούν, να καθαρίζουν το σπίτι, να μαγειρεύουν και να ικανοποιούν κάθε απαίτησή του. Οποιαδήποτε αντίδραση ή ανυπακοή μπορούσε να οδηγήσει σε άγριο ξυλοδαρμό.

Η Αντζελίνα κατέθεσε ότι ο πατέρας της την κακοποίησε σεξουαλικά για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2014, κατά τη διάρκεια διακοπών τους στο Ισραήλ. Έκτοτε, όπως είπε, η σεξουαλική κακοποίηση ήταν συστηματική.

Ο 57χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν ως βαθιά θρησκευόμενος, επικαλούνταν ακόμη και τη θρησκεία προκειμένου να δικαιολογήσει τις πράξεις του.

«Μας έλεγε συχνά ότι το σεξ εκτός γάμου είναι αμαρτία. Αλλά επειδή είμαστε αίμα του και κόρες του, μπορεί να μας κάνει ό,τι θέλει και εμείς πρέπει να υποτασσόμαστε», ανέφερε η Αντζελίνα στην κατάθεσή της, αποσπάσματα της οποίας είχε δημοσιεύσει ο Guardian.

Μηνύματα και ηχητικά ντοκουμέντα που διέρρευσαν στον ρωσικό Τύπο καταγράφουν τις επανειλημμένες απειλές του 57χρονου προς τις κόρες του. «Αν φύγεις, θα σε βρω», έλεγε στην Αντζελίνα σε ένα από αυτά, ενώ σε άλλο μήνυμα την απειλούσε ευθέως ότι θα τη σκοτώσει.

Ο πατέρας τους κρίθηκε ένοχος μετά θάνατον

Καθοριστική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε το γεγονός ότι το 2025 ο Μιχαήλ Χατσατουριάν κρίθηκε μετά θάνατον ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση των θυγατέρων του, εκ προθέσεως πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Οι πραγματογνωμοσύνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας επιβεβαίωσαν τις καταγγελίες των τριών αδελφών.

«Οι πραγματογνωμοσύνες επιβεβαίωσαν τη βία που ασκούσε ο πατέρας στις κόρες του. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι καθεμία από τις κοπέλες υπέφερε από το 2014 από σύνδρομο κακοποίησης και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται άμεσα αιτιωδώς με τις πράξεις του Χατσατουριάν», δήλωσε η δικηγόρος Μαρί Νταβτιάν, η οποία εκπροσωπεί τις αδελφές από την αρχή της υπόθεσης.

«Φοβόμασταν να πάμε στην αστυνομία, είχε διασυνδέσεις παντού»

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν μετά τη δολοφονία ήταν γιατί οι τρεις αδελφές δεν είχαν απευθυνθεί νωρίτερα στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες, ο πατέρας τους διατηρούσε στενές σχέσεις με στελέχη της αστυνομίας και της εισαγγελίας της Μόσχας, γεγονός που τις έκανε να φοβούνται ότι οποιαδήποτε καταγγελία θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη κακοποίησή τους.

«Αν φύγεις θα σε βρω»: Τρεις αδελφές στη Ρωσία σκότωσαν τον πατέρα τους μετά από αλλεπάλληλους βιασμούς, 8 χρόνια μετά αναγνωρίζεται ότι έδρασαν σε αυτοάμυνα

Στο αυτοκίνητό του είχαν εντοπιστεί επαγγελματικές κάρτες που έφεραν το λογότυπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) και τον εμφάνιζαν ως υπάλληλό της. Οι ανακριτές έκριναν ότι οι κάρτες ήταν πλαστές, ωστόσο μαρτυρίες γειτόνων έκαναν λόγο για διασυνδέσεις του 57χρονου με τις Αρχές.

«Οι αδελφές μου και εγώ είχαμε κουραστεί να ζούμε έτσι, αλλά φοβόμασταν να απευθυνθούμε σε οποιονδήποτε για βοήθεια, επειδή είχε διασυνδέσεις παντού», είχε καταθέσει η Αντζελίνα.

«Το να μιλήσουμε στους συγγενείς μας δεν αποτελούσε επίσης λύση στο πρόβλημα, επειδή μπορεί να μη μας πίστευαν».

Ο Αλεξέι Πάρσιν, δικηγόρος της Αντζελίνα, είχε ζητήσει από τις αρμόδιες Αρχές να διερευνήσουν τις επαφές του Χατσατουριάν με στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

Tα μηνύματα απόγνωσης

Το μέγεθος της απόγνωσης των κοριτσιών αποτυπώνεται και σε περιστατικά που είχαν προηγηθεί της δολοφονίας.

Στις αρχές του 2016, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών σε θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας, η Κριστίνα είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Έναν μήνα πριν από τον θάνατο του πατέρα της, η ίδια είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της μέσω WhatsApp ότι δεν γνώριζε για πόσο ακόμη θα μπορούσε να αντέξει την κατάσταση στο σπίτι.

Περιέγραφε ένα ακόμη περιστατικό βίας, κατά το οποίο είχε χάσει τις αισθήσεις της έπειτα από έντονη κρίση άγχους, ενώ οι μικρότερες αδελφές της προσπαθούσαν κλαίγοντας να τη συνεφέρουν.

-«Κάθε μέρα γίνεται και χειρότερος», έγραφε για τον πατέρα της.

-«Και κάθε μέρα είναι έτσι;» τη ρώτησε η φίλη της.

-«Σχεδόν», απάντησε η Κριστίνα.

Περισσότερες από 350.000 υπογραφές για την απαλλαγή τους

Η σύλληψη των τριών αδελφών πυροδότησε ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα διαμαρτυρίας κατά της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία. Περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι υπέγραψαν ψήφισμα υποστήριξής τους, ενώ εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις έξω από κυβερνητικά κτίρια.

Διοργανώθηκαν επίσης συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων τους και την προώθηση νομοθετικών αλλαγών για την προστασία των γυναικών.

Το 2017, έναν χρόνο πριν από τη δολοφονία του Χατσατουριάν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε υπογράψει νόμο που χαλάρωσε τις ποινές για ορισμένες μορφές ενδοοικογενειακής βίας, μετατρέποντας συγκεκριμένα περιστατικά σε διοικητικές παραβάσεις.

Το 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είχε καταδικάσει τη Ρωσία για την αποτυχία της να προστατεύσει γυναίκες που υπέστησαν βάναυση ενδοοικογενειακή κακοποίηση, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο είχε λάβει τρομακτικές διαστάσεις στη χώρα.

Η εισαγγελία αναγνωρίζει την αυτοάμυνα, οκτώ χρόνια μετά

Παρά τα στοιχεία για την πολυετή κακοποίηση, οι ρωσικές ανακριτικές Αρχές επέμεναν από το 2019 στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης. Τον Ιανουάριο του 2020, η εισαγγελία είχε ήδη ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσης υπό το πρίσμα της αυτοάμυνας, ωστόσο οι ανακριτές αρνήθηκαν να αποσύρουν τις κατηγορίες.

Σήμερα, η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας ζητά εκ νέου την οριστική παύση της ποινικής δίωξης και την άρση των περιοριστικών μέτρων.

«Πιστεύουμε ότι οι ενέργειες του ανακριτή είναι παράνομες», δήλωσε εισαγγελέας κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας σε δικαστήριο της Μόσχας. «Οι αδελφές Χατσατουριάν ενήργησαν σε κατάσταση αναγκαίας άμυνας, γεγονός που επιβάλλει την παύση της ποινικής διαδικασίας και την άρση των περιοριστικών μέτρων».

Η εισαγγελία επέκρινε, μάλιστα, την Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας για τις διαδοχικές παρατάσεις της έρευνας, χωρίς να λαμβάνεται οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο των αδελφών, η θέση της εισαγγελίας αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν αφορά αποκλειστικά μια επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά μπορεί να αφορά και μια διαρκή απειλή.

Πλέον, μένει να διαπιστωθεί εάν η εισαγγελική παρέμβαση θα βάλει οριστικό τέλος στη δικαστική περιπέτεια των τριών αδελφών, οι οποίες, οκτώ χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα τους, εξακολουθούν να μην έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν η μία στην άλλη.

Πηγή: protothema.gr