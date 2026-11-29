Σε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει ότι "μια μαγευτική εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2026, στην Πλατεία Ευρώπης, η επίσημη Τελετή Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και του Εορταστικού Διάκοσμου του Δήμου Λάρνακας, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής χριστουγεννιάτικης περιόδου".

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Παιδικής Φιλαρμονικής, της Δημοτικής Παιδικής Χορωδίας, του Δημοτικού Φωνητικού Συνόλου, της Σχολής Χορού «ΑΘΑΝΑΣΙΑ» και της Σχολής Χορού και Χορογραφίας «ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΔΙΟΥ».

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, "απηύθυνε τις ευχές του για την εορταστική περίοδο, καλώντας παράλληλα το κοινό να επισκεφθεί το ανανεωμένο εμπορικό κέντρο της πόλης και να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της εμπορικής δραστηριότητας της Λάρνακας".

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το εντυπωσιακό Drone Light Show, το οποίο φώτισε τον ουρανό της Λάρνακας με παραστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορία, τον πολιτισμό και την ιδιαίτερη ταυτότητα της πόλης.

Την εορταστική ατμόσφαιρα απογείωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Κωστής Μαραβέγιας, "χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και αγαπημένες μελωδίες".