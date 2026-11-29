Η ένταση είχε αντίκτυπο και στο πρόγραμμα των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τον εσπερινό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, μαζί με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, επρόκειτο να μεταβούν στο Σισμανόγλειο Μέγαρο για τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά και ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος, δεν μετέβησαν και έτσι τα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, με πρωτοβουλία του γενικού προξένου Κωνσταντίνου Κούτρα, πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση μίας ώρας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αύριο, υπάρχει προγραμματισμένο για τις 14:30 γεύμα εργασίας ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Αναμένεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν στην ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και την υπόθεση της Μονής Σινά, στην οποία έχει λόγο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Πηγή: protothema.gr